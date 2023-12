Nadal batte Federer e raggiunge la 12ª finale degli Open di Francia

Il 39° incontro tra i due colossi del tennis non ha eguagliato la drammaticità dell'epopea di Wimbledon del 2008 o del classico degli Australian Open del 2017, ma sarà ricordato per una cosa importante: il vento.

Gli organizzatori sono stati sicuramente sollevati dal fatto che la pioggia che ha causato il caos mercoledì non si sia ripresentata all'inizio di venerdì, dato che alcune previsioni indicavano la possibilità di un altro completo annullamento. Madre Natura ha comunque cercato di intervenire. E lo ha fatto.

Le semifinali femminili sono state caratterizzate da una leggera pioggerellina, mentre per le semifinali maschili si è alzata una forte brezza. Le temperature hanno inoltre faticato a superare i 17 gradi Celsius (63 Fahrenheit).

Federer e Nadal, che possiedono 37 titoli di campione, hanno fatto a turno una pausa prima del servizio, mentre le raffiche soffiavano l'argilla negli occhi e la palla ballava una volta in volo.

"Le condizioni oggi sono state così difficili da gestire", ha detto Nadal. "Era il giorno in cui bisognava essere concentrati e accettare tutte le avversità. È quello che ho cercato di fare".

Lo spagnolo vittorioso non saprà chi incontrerà in finale fino a sabato, poiché la seconda semifinale tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e il finalista dell'anno scorso Dominic Thiem è stata sorprendentemente sospesa al terzo set, con Thiem in vantaggio sul 15 volte campione del mondo per 6-2 3-6 3-1. La pioggia ha fatto di nuovo visita.

Quando la partita è stata sospesa, tuttavia, intorno alle 18:30 ora locale, la pioggia era cessata.

Un infastidito Djokovic - che cerca di vincere quattro grandi slam di fila per la seconda volta nella sua carriera - aveva chiesto di interrompere il gioco nel primo set a causa delle condizioni di gioco, ma gli è stato negato dal supervisore Andreas Egli.

Chiunque vinca sarà notevolmente svantaggiato domenica, senza il consueto giorno di riposo tra le semifinali e la finale, nel tentativo di detronizzare Nadal.

"Sorpreso da me stesso

Nadal ha detto solo la settimana scorsa che, provenendo da un'isola - Maiorca - è abituato al vento e si adatta bene a queste condizioni ventilate. I suoi colpi da fondo pesantemente ruotati aiutano il controllo.

I numeri gli hanno dato ragione, visto che il neo 33enne ha messo a segno 33 vincenti, a fronte di soli 19 errori non forzati.

Federer non è stato affatto male, con 25 vincenti e 34 errori non forzati.

A parte il vento, la terra battuta è la superficie preferita di Nadal. Si è portato sul 6-0 agli Open di Francia contro il suo amico 37enne e sul 14-2 sulla terra battuta.

La striscia di cinque partite vinte da Federer contro Nadal, che risaliva al 2015, è svanita, come le condizioni estive dello scorso fine settimana nella capitale francese.

Ma può almeno iniziare a pensare all'erba dopo una probabile pausa.

Nonostante ciò, il 20 volte campione del Grande Slam ha ritenuto che il ritorno agli Open di Francia sia stato un successo, dopo aver saltato le precedenti tre edizioni per prepararsi all'erba preferita di Wimbledon.

"Ho pensato che fosse un grande torneo", ha detto Federer. "Mi sono davvero divertito. Il sostegno del pubblico non poteva essere migliore. Forse uno dei migliori in assoluto in tutti i miei 20 anni di carriera in uno Slam.

"In termini di gioco, credo di aver giocato davvero bene. Credo di aver sorpreso me stesso per la profondità con cui ho affrontato il torneo e per come sono riuscito a giocare bene per tutto il tempo".

Il più grande rimpianto

Federer ha definito la sua vittoria agli Australian Open contro Nadal due anni fa uno dei momenti più belli della sua carriera da record, e sconfiggere l'11 volte campione al Roland Garros sarebbe stato quasi un'impresa.

Ma per riuscirci Federer ha dovuto sfruttare ogni mezza occasione, come uno sfavorito nel calcio che affronta il Barcellona o il Manchester City.

Nonostante il primo set fosse incentrato su come affrontare le condizioni, Federer ha detto di aver iniziato abbastanza bene.

Il campione del 2009 ha guadagnato una palla break nel primo game. Non è riuscito a capitalizzarla e Nadal ha fatto subito il break per il 2-0.

Anche se Federer ha ripreso il servizio, Nadal ha ripristinato il suo vantaggio di break convertendo la sua sesta opportunità sul 3-2.

Il secondo set, come ha ammesso Federer, è stato davvero la sua occasione.

Ha condotto per 2-0, ha minacciato ma non è riuscito a strappare il servizio a Nadal sul 4-3 e poi è stato breakkato da 40-0 sul 4-4.

La minuscola possibilità di rimonta è svanita.

"Nel secondo set, credo che il rammarico più grande sia stato quello di essere stato breakkato a due colpi d'amore con il vento in poppa", ha detto Federer. "Se riuscirò a evitarlo, forse il secondo set sarà diverso".

Cantando il suo nome

Nadal era ormai in piena attività e faceva le sue cose.

Ha tirato dei colpi di rovescio passanti, ha fatto riccioli di dritto lungo la linea e si è difeso bene quando Federer ha attaccato.

Federer lo ha definito unico, nonostante abbia visto avvicendarsi giocatori nel corso dei suoi 20 anni di carriera.

"Non so nemmeno chi devo andare a cercare per allenarmi con qualcuno che gioca come lui", ha detto Federer.

"Lo pensavo anche durante la partita. È incredibile il modo in cui gioca in profondità e poi è in grado di rimbalzare dalla linea di fondo. È davvero interessante".

A queste osservazioni, Nadal ha risposto: "Non trovo nessuno sparring partner che giochi come Federer. Non ci sono due persone come Federer su questo pianeta. Per fortuna, in realtà".

Frustrato dal fatto che un cordone della rete ha influenzato negativamente una volée sul break point dell'1-1, Federer ha sbattuto la palla in cielo.

La combinazione di un drop shot e di un colpo di dritto di Nadal per ottenere il break per il 4-1 nel terzo ha fatto sussultare gran parte del pubblico sul Philippe Chatrier.

Ma al secondo match point di Nadal, gli spettatori hanno iniziato a cantare il nome di Federer, consapevoli che quella poteva essere la sua ultima apparizione al Roland Garros.

I cori sono continuati anche dopo la sua partenza e Federer ha dichiarato ai giornalisti di non essere sicuro di tornare.

"L'anno prossimo, come in ogni altro torneo, non lo so. Vedremo cosa succederà", ha detto.

È stato Nadal a lasciare il Roland Garros da vincitore, ancora una volta.

Fonte: edition.cnn.com