- Nabu esprime insoddisfazione per l'esecuzione degli obiettivi di conservazione.

L'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità (NABU) esprime preoccupazione per il lento progresso degli sforzi di conservazione per diverse specie nel Basso Sassonia. Sebbene ci siano stati alcuni avanzamenti positivi quattro anni dopo la creazione della "Strada del Basso Sassonia", come l'istituzione di più stazioni ecologiche e l'implementazione di strisce lungo i fiumi prive di fertilizzanti e pesticidi, gli obiettivi non vengono raggiunti in alcune aree, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia degli uccelli e degli insetti dei prati, secondo il presidente dello stato di NABU, Holger Buschmann. Nel complesso, NABU rimane deluso dal ritmo di attuazione.

La "Strada del Basso Sassonia" è un accordo tra il governo regionale, le associazioni agricole e le organizzazioni ambientaliste per migliorare la protezione della natura, delle specie e delle acque. I firmatari includono il governo regionale, il Landvolk, la Camera dell'Agricoltura, NABU e il BUND. Il quarto rapporto annuale è stato recentemente discusso a Gehrden vicino Hannover.

La presidente dello stato del BUND, Susanne Gerstner, ha dichiarato: "Siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora molta strada da fare". I rappresentanti dell'agricoltura hanno riconosciuto che gli obiettivi stanno diventando sempre più realistici. "Tuttavia, per raggiungere successi nella conservazione delle specie in tutto lo stato, abbiamo urgentemente bisogno di opzioni di finanziamento più flessibili", ha detto il presidente del Landvolk Holger Hennies.

Il Ministro dell'Ambiente Christian Meyer (Verdi) ha annunciato che sono ora disponibili fondi aggiuntivi per la protezione degli insetti, un'offensiva per la conservazione delle specie e un programma di protezione degli uccelli dei prati, "per collaborare con le operazioni agricole per ottenere più conservazione della natura e delle specie nel Basso Sassonia".

La Ministra dell'Agricoltura Miriam Staudte ha aggiunto che gli agricoltori stanno contribuendo a una maggiore conservazione delle specie, della natura e delle acque sui loro terreni - "questo beneficia tutti", ha detto la politica verde.

L'Unione per la Conservazione della Natura Tedesca (NABU) ha anche firmato la "Strada del Basso Sassonia", unendo le forze con il governo regionale, le associazioni agricole e altre organizzazioni ambientaliste. Nonostante i fondi aggiuntivi annunciati dal Ministro dell'Ambiente Christian Meyer per la protezione degli insetti e la conservazione degli uccelli dei prati, la preoccupazione persiste tra le organizzazioni come NABU per il raggiungimento degli obiettivi per la salvaguardia degli uccelli e degli insetti dei prati.

Leggi anche: