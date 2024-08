Regole di Finanziamento congiunto - MV può anche usare i fondi federali 2025 per la cura gratuita dei bambini

Mecklenburg-Vorpommern può continuare ad utilizzare i fondi federali per risparmiare ai genitori dei bambini nelle strutture di cura infantile e di assistenza dopo la scuola le spese per la cura. Secondo un compromesso recentemente raggiunto tra il governo federale e quello statale, i fondi messi a disposizione dal governo federale per il finanziamento della cura infantile possono anche essere utilizzati per la cura dei bambini a costo zero per l'intero anno 2025. La cancelleria di stato a Schwerin ha annunciato questo, citando una decisione della cancelleria federale per modificare la legge sulla buona cura infantile.

Schwesig garantisce la cura dei bambini a costo zero

"È positivo che il governo federale abbia reso possibile continuare ad utilizzare i fondi della legge per il finanziamento della cura dei genitori. Mecklenburg-Vorpommern ha sempre sostenuto questo. Condividiamo una responsabilità per le famiglie e i bambini in Germania", ha detto la presidente del governo Manuela Schwesig (SPD).

A partire dal 2026, il governo statale utilizzerà i fondi federali per migliorare la qualità, ad esempio per ridurre le dimensioni dei gruppi di cura infantile. Tuttavia, la cura dei bambini a costo zero introdotta nel nord-est nel 2020 rimarrà in vigore. "I genitori possono fare affidamento su questo", ha assicurato il capo del governo.

Originariamente, il governo federale aveva pianificato di implementare l'uso specifico dei fondi esclusivamente per il miglioramento della qualità già a partire dal 2025. Tuttavia, lo stato aveva anche pianificato i soldi da Berlino per il finanziamento della quota dei genitori per la cura infantile nel suo doppio bilancio per l'anno successivo. Pertanto, il leader della CDU dello stato e del gruppo parlamentare, Daniel Peters, aveva espresso il timore che il modello finanziario per la cura dei bambini a costo zero potesse crollare per il governo di sinistra rossa.

Lo stato sostiene già la maggior parte delle spese per la cura dei bambini a costo zero

Tuttavia, la ministra dell'istruzione Simone Oldenburg (Linke) ha nuovamente sottolineato che, indipendentemente dalle future linee guida federali, la cura dei bambini a costo zero non sarà in discussione in Mecklenburg-Vorpommern. "Abbiamo promesso alle famiglie che la cura dei bambini rimarrà a costo zero in futuro, e manteniamo quella promessa", ha detto. I genitori risparmiano circa 18.000 euro per bambino dalla nursery alla struttura di assistenza dopo la scuola, con circa 70 milioni di euro forniti ogni anno.

Secondo le dichiarazioni del governo precedente, lo stato sostiene la maggior parte delle spese nell'anno in corso con circa 63 milioni di euro, con circa 11 milioni di euro provenienti dal governo federale. Nel 2023, la quota federale era ancora di circa 23 milioni di euro.

Alte quote di cura in MV

Secondo il Ministero dell'Istruzione, Mecklenburg-Vorpommern fornisce circa 500 milioni di euro per la cura dei bambini ogni anno, compresi i fondi federali. "117.000 bambini frequentano una struttura di cura nel nostro stato. A livello nazionale, Mecklenburg-Vorpommern è in

Leggi anche: