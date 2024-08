- MV-Craftsmanship offre 550 opportunità di formazione

Nel mondo dei lavori manuali, ci sono ancora numerosi posti di apprendistato vacanti disponibili. Secondo le due associazioni professionali di Est Mecklenburg-Vorpommern e Schwerin, ci sono circa 550 di questi posti in tutti i settori dello stato. Campi specializzati come la meccanica industriale per la plomberia, la climatizzazione e la tecnologia del condizionamento dell'aria, l'elettronica, la riparazione automotive e l'acconciatura offrono molte di queste opportunità. È possibile trovare queste opportunità contattando i consulenti di formazione delle associazioni professionali e attraverso il loro database online di posti di formazione.

"Sempre più giovani vedono il loro futuro professionale nei lavori manuali. È un fatto nel mondo odierno: i lavori manuali sono costantemente richiesti - dalla mitigazione del cambiamento climatico ai progressi dei trasporti, alla trasformazione digitale o ai progetti di costruzione", ha dichiarato il presidente dell'Associazione professionale di Est Mecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. "Le nostre associazioni professionali forniscono ai giovani che non hanno ancora deciso una guida alla carriera completa e personalizzata. È anche possibile intraprendere una carriera entro l'anno".

Lo scorso anno, la Germania ha registrato un numero record di posti di apprendistato vacanti, secondo un rapporto pubblicato dall'Istituto per la ricerca sull'occupazione (IAB) dell'Agenzia federale per il lavoro di Norimberga. Nel 2023, circa il 35% di tutti i posti di apprendistato rimane vacante. Al contrario, questa cifra era solo il 15% nel 2010.

Le aziende hanno citato una scarsità di candidati idonei come la principale ragione di questa tendenza. Lo studio ha rilevato che i maggiori ostacoli nella ricerca di tirocinanti si trovano nell'industria edile e in ciò che chiamano "servizi personali", come l'acconciatura.

Secondo le associazioni professionali, ci sono oltre 19.735 aziende nel settore dei lavori manuali in MV, che impiegano circa 112.000 persone e formano 5.965 apprendisti. Questi lavori manuali contribuiscono a un fatturato annuale di circa nove miliardi di euro e rappresentano circa il 25% del mercato della formazione in MV.

Le associazioni professionali di MV hanno accolto l'adozione di un'indennità statale per il tirocinio scolastico, che offre un massimo di 120 euro alla settimana per un massimo di tre settimane. Questa iniziativa consente ai potenziali candidati all'apprendistato di acquisire esperienza pratica nel settore dei lavori manuali e di comprendere i flussi di lavoro dell'azienda. Le associazioni hanno indicato che questo approccio si è dimostrato efficace in altri stati tedeschi, come la Sassonia-Anhalt, dove circa un terzo dei tirocinanti ha poi ottenuto un apprendistato nel settore dei lavori manuali dopo la scuola.

Data la forte domanda di lavori manuali e la disponibilità di numerosi posti di apprendistato, l'artigianato potrebbe essere un'ottima opportunità per coloro che cercano di avviare una carriera. Le associazioni professionali di Est Mecklenburg-Vorpommern e Schwerin offrono una guida alla carriera completa e una vasta gamma di posti di apprendistato in campi specializzati, compreso l'artigianato.

