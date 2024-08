- MV costringe quattro condotte per la rete a nucleo di idrogeno

Il Ministero dell'Economia di Schwerin ha sottolineato l'importanza di una rete di core bilanciata per MV dopo l'annullamento provvisorio di una pipeline di idrogeno gestita da Ontras da Rostock via Glasewitz a Ketzin (Brandenburg). Tuttavia, sono necessarie quattro pipeline di idrogeno per garantire la creazione di valore futuro, l'approvvigionamento in caso di crisi e l'equilibrio regionale come richiesto dalla legge. NDR ha già riferito dell'argomento.

Il ministero ha elencato quattro pipeline: una connessione nord-sud da Rostock via Pritzwalk verso sud, una connessione nord-sud da Lubmin verso sud, una connessione est-ovest tra Rostock e la zona di Lubmin/Wrangelsburg e una connessione est-ovest dalla zona di Lübz via Kraak a Hamburg. Queste quattro linee creeranno una rete di approvvigionamento a prova di futuro che sfrutterà appieno il potenziale di Mecklenburg-Vorpommern sin dall'inizio.

Molti coinvolti nella costruzione della rete di core

Il progetto "doing hydrogen" finanziato dal governo federale di Ontras era originariamente destinato a collegare Rostock alla prima rete di idrogeno. Per questo scopo era prevista una connessione di pipeline da Rostock a Glasewitz a Ketzin, secondo un portavoce dell'azienda. Tuttavia, Rostock può essere efficacemente collegata alla rete di core di idrogeno anche senza la pipeline Rostock-Glasewitz-Ketzin, ad esempio attraverso una connessione trasversale aggiuntiva da Rostock a Wrangelsburg, che è pianificata da un altro operatore.

Pertanto, i tratti di pipeline tra Glasewitz e Ketzin sono stati rimossi dalla rete di core di idrogeno nella domanda rivista presentata il 15 novembre 2023. Si tratta dell'opzione più economica, secondo il portavoce dell'azienda. La decisione non è stata presa unilateralmente da Ontras, ma piuttosto in consultazione con il Ministero federale dell'Economia e altri operatori di rete coinvolti nella costruzione della rete di core. La connessione da Rostock a Güstrow rimane parte della rete di core.

La decisione di rimuovere i tratti di pipeline tra Glasewitz e Ketzin dalla rete di core di idrogeno viene vista come un passo verso l'assicurazione di una rete di core futura bilanciata per MV. Le quattro pipeline di idrogeno proposte, una volta completate, sono attese per fornire un approvvigionamento sostenibile per molti anni a venire.

