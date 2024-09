- Muslija di Friburgo, dopo il suo licenziamento: "Azioni errate commesse"

Florent Muslija del club della Bundesliga SC Freiburg ha ammesso un errore dopo la sua espulsione dalla squadra di calcio del Kosovo, ma ha smentito i pettegolezzi su una serata in discoteca. "Ho commesso un errore e ne sono personalmente responsabile. Due giorni prima della partita di Nations League contro Cipro, sono uscito di nascosto dall'hotel della squadra senza discuterne prima", ha scritto Muslija su Instagram, precisando poi: "Non avevo intenzione di fare tardi a una festa, volevo solo mangiare qualcosa. Avevo solo bisogno di una pausa".

Muslija è stato escluso dalla squadra del Kosovo per la partita contro Cipro del lunedì. "Non c'è dubbio, non è stata la mossa più saggia e intelligente della mia vita", ha dichiarato il 26enne. Si è detto dispiaciuto per la sua decisione, affermando: "Cose del genere non dovrebbero succedere. E chiunque mi conosca veramente sa che incidenti del genere non si ripeteranno".

Prima della vittoria per 4-0 del Kosovo contro Cipro, l'allenatore della nazionale tedesca Franco Foda ha espulso Muslija e altri due giocatori dalla squadra, apparentemente per aver violato le regole stabilite, secondo la federazione.

Dopo la sua uscita dalla squadra del Kosovo, Muslija ha continuato la sua carriera calcistica con lo SC Freiburg nella Bundesliga tedesca. Nonostante l'incidente, Muslija remains committed to upholding the professionalism required in both the Bundesliga and the national team.

Leggi anche: