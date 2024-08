Musk vuole fare un'intervista dal vivo con Trump lunedì sera.

Il repubblicano Trump, recentemente trovato sulla difensiva nella sua disputa con la sua rivale presidenziale Kamala Harris e il suo Partito Democratico, avrà probabilmente ampie opportunità di autopromozione ininterrotta nell'intervista. Musk, un sostenitore di Trump, ha espresso ufficialmente il suo sostegno alla campagna per la rielezione di Trump poco dopo lo sparo del 13 luglio in cui Trump è stato ferito da un proiettile.

Il pioniere della tecnologia ha annunciato che l'intervista sarebbe stata condotta in un formato "improvvisato" con un'ampia gamma di argomenti. "Dovrebbe essere molto divertente!" ha scritto. Musk ha incoraggiato gli utenti X a pubblicare le loro domande e commenti sull'intervista sulla piattaforma.

Trump ha espresso entusiasmo per il sostegno di Musk. Per il CEO della casa automobilistica elettrica Tesla, il candidato alla rielezione repubblicano ha addolcito la sua posizione sulle auto elettriche, che aveva deriso per anni. "Sono a favore delle auto elettriche - devo esserlo, sai, perché Elon mi ha sostenuto molto, quindi non ho scelta", ha detto recentemente a un evento della campagna.

Nel frattempo, Musk si è spostato sempre più a destra politicamente negli ultimi anni e ha consentito la diffusione non filtrata di teorie del complotto e retorica di estrema destra sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), che ha acquisito nel 2022. Gli esperti sostengono anche che Musk stesso diffonde un gran numero di post ingannevoli sulla campagna elettorale americana sul suo account X.

Secondo uno studio pubblicato la scorsa settimana dall'organizzazione non-profit Center for Countering Digital Hate (CCDH), i post ingannevoli di Musk sono già stati visualizzati quasi 1,2 miliardi di volte quest'anno. Ha oltre 193 milioni di follower su X.

Il CCDH ha identificato 50 post X di Musk sull'elezione dal gennaio che sono stati smentiti dai fact-checker indipendenti come falsi o ingannevoli. Ad esempio, Musk ha affermato che i democratici promuovono deliberatamente l'immigrazione irregolare per guadagnare voti, o che il sistema elettorale americano è vulnerabile al frode.

Tuttavia, Musk ha negato i resoconti secondo cui fornisce un sostegno finanziario significativo alla campagna di Trump. Ha liquidato un articolo del "Wall Street Journal" secondo cui pianifica di donare 45 milioni di dollari (circa 41 milioni di dollari) al mese a un'organizzazione legata a Trump come "ridicolo" alla fine di luglio.

Despite Musk denying financial support to Trump's campaign, he stated, "I'm not going to," publicly endorse any candidate in the upcoming election. The interview between Musk and Trump, with its improvised format and wide range of topics, is anticipated to be an exciting event for their supporters.

Leggi anche: