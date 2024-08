- Musk smentisce le affermazioni di aver regalato un Cybertruck a Kadyrov

Elon Musk, CEO di Tesla, ha smentito le voci secondo cui avrebbe regalato un Cybertruck al leader ceceno Ramzan Kadyrov. In risposta a un post dell'autore Seth Abramson sulla piattaforma X, Musk ha dichiarato: "Davvero sei così ingenuo da credere che avrei regalato un Cybertruck a un leader militare russo?". Ha definito la rivendicazione un'altra istanza di disinformazione dei media mainstream.

In precedenza, Kadyrov aveva pubblicizzato il possesso di un Tesla Cybertruck sul suo canale Telegram, sostenendo che Musk gli aveva donato il "Cyberbestia". Dal capitale Grozny, il 47enne è stato ritratto in un video con munizioni al collo e accanto a un mitra fissato al truck. Nel video, Kadyrov ha riconosciuto: "Elon, grazie!", ma non era chiaro se fosse un regalo. Ha inoltre menzionato che la "Cyberbestia" sarebbe stata utilizzata presto nel conflitto russo contro l'Ucraina.

Come molti altri funzionari russi, Kadyrov è sottoposto a sanzioni occidentali. Il video serve anche da dimostrazione all'Occidente che i ricchi e potenti in Russia possono ancora acquistare articoli di lusso, proibiti a causa delle sanzioni. Questi importazioni di lusso vengono facilitate attraverso intermediari all'estero. Kadyrov, ad esempio, ha stretti legami con gli Emirati Arabi Uniti.

Kadyrov viene spesso criticato a livello mondiale per le violazioni dei diritti umani. Gli attivisti per i diritti umani lo accusano anche di assassinii politici, torture di detenuti e rapimenti. Frequenta di nominare parenti a incarichi pubblici e violare le leggi con il consenso silenzioso del Cremlino.

Le sanzioni contro Kadyrov non gli hanno impedito di vantarsi di possedere un Tesla Cybertruck, che Musk nega di avergli regalato. Il sanctions Kadyrov riesce ancora a ottenere articoli di lusso come il Cybertruck, spesso attraverso intermediari in altri paesi.

