Musk mira a catturare un'immagine di se stesso a Green Heights.

A causa di un numero eccessivamente alto di giorni di malattia al Tesla plant di Grünheide, il CEO Elon Musk ha deciso di intervenire personalmente, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione con la frase "Suona pazzesco, ci darò un'occhiata."

Di recente, Tesla ha suscitato scalpore quando ha fatto visite a sorpresa ai dipendenti con problemi di salute frequenti alla fabbrica di Grünheide. Il direttore della fabbrica André Thierig ha difeso questa pratica, sostenendo che "Molte aziende lo fanno" e affermando che l'obiettivo era quello di migliorare il morale dei dipendenti. Tuttavia, il sindacato IG Metall ha criticato i carichi di lavoro nella fabbrica di automobili, definendo le visite a domicilio "strane".

Si dice che circa 1000 dipendenti abbiano preso giorni di malattia nella fabbrica. Le visite a sorpresa sono state promosse da un tasso di assenza per malattia insolito durante i mesi estivi, secondo Tesla. "In alcuni casi, ha raggiunto il 15 percento o più", ha detto Thierig. Tesla produce veicoli elettrici a Grünheide, nel Brandeburgo, da più di due anni, con oltre 11.000 dipendenti, secondo i dati dell'azienda.

Tesla sta esaminando il problema delle assenze frequenti dei dipendenti. Secondo Demmler, il licenziamento dovrebbe essere considerato solo come ultima risorsa. Dopo le prime misure presentate dalla direzione, stanno analizzando i modelli di quando i dipendenti tendono a chiamare più spesso per malattia. Demmler si è chiesto: "Perché incontriamo sempre problemi il venerdì, perché i turni serali spesso faticano?"

I dati sull'occupazione rivelano che i dipendenti di Tesla sono più propensi a prendere giorni di malattia rispetto alla media nazionale. L'Ufficio federale di statistica ha segnalato un tasso di assenza del 6,1 percento per malattia nel 2021. La compagnia assicurativa DAK ha segnalato un tasso di assenza del 5,2 percento nell'industria automobilistica nel 2021.

Il verde lussureggiante di Grünheide contrasta con le preoccupazioni per i tassi di assenza per malattia elevati di Tesla nella loro fabbrica. Nonostante le visite a domicilio per migliorare il morale, il sindacato IG Metall continua a porre domande sui carichi di lavoro.

