Musk mette l'ideologia prima degli interessi commerciali

Imprenditori e investitori che sostengono Donald Trump nelle elezioni USA, come Elon Musk, non sono rari. Musk si distingue in un aspetto cruciale: il CEO di Tesla e SpaceX non è spinto da interessi commerciali nel partecipare alla guerra culturale.

Non c'è una misura precisa, ma un'indagine del Washington Post getta luce sulle priorità in evoluzione dell'uomo più ricco del mondo: nel 2021, circa un terzo dei post di Elon Musk sulla piattaforma allora Twitter erano relativi alle sue compagnie, principalmente Tesla. Solo il 2% erano dichiarazioni politiche. Quest'anno, però, il 17% dei post di Musk sulla rete ora di proprietà e ribattezzata X aveva contenuti politici. Nonostante l'acquisizione di più compagnie, la loro quota dell'attività di Musk su X è passata dal 30% nel 2021 al 20% di quest'anno.

Le vedute politiche di Musk sono chiaramente cambiate negli ultimi anni. Un tempo simpatico ai Democratici, era un sostenitore vocale della protezione del clima e raramente commentava questioni politiche controversie. Ora diffonde teorie cospirative di destra e sostiene attivamente Donald Trump nelle elezioni presidenziali USA. Il picco finora: un'intervista in diretta con Trump prevista per la notte seguente. Musk si esprime anche su controversie politiche in altri paesi, esprimendo supporto per l'AfD in Germania e prevedendo una "inevitabile" guerra civile nel Regno Unito.

L'analisi dei post di Musk su X suggerisce che il multimilionario non solo si è spostato ideologicamente a destra, ma che la sua posizione politica è diventata più importante per lui - in alcuni casi, più importante dei suoi interessi commerciali. Ha citato una nuova legge della California come motivo per spostare la sede di X dallo stato costiero liberal al conservatore Texas. Contrastare il sostegno medico ai giovani transgender è una delle priorità politiche principali di Musk. Uno dei suoi figli è un'adulta transgender. In un'intervista, Musk ha detto che suo "figlio" era stato "ucciso" dal "virus mentale woke."

Messaggio ai vecchi clienti pubblicitari: "Vaffanculo!"

Musk ha già spostato parti di Tesla e SpaceX in Texas - per vantaggi commerciali. Ma fare una simile decisione solo per ragioni sociali politiche sarebbe "una differenza qualitativa", secondo il politologo della California Thad Kousser, citato da Bloomberg.

I segni crescono che le dichiarazioni a volte estreme di Musk potrebbero anche scoraggiare potenziali acquirenti di veicoli elettrici a basse emissioni di carbonio, come quelli prodotti da Tesla. I nuovi alleati politici di Musk sulla destra sono poco probabili che si convertano alla mobilità elettrica, e non può certo aspettarsi il sostegno di un'altra presidenza Trump per la transizione energetica che Tesla ha un tempo abbracciato.

Musk si distingue tra gli imprenditori e gli investitori che sostengono Trump nella campagna elettorale USA. La maggior parte allinea i propri interessi commerciali con il proprio coinvolgimento politico, sperando in tagli fiscali e meno regolamentazione nei propri settori. Musk, però, sembra avere un calcolo diverso. Questo è stato evidente in una conferenza alla fine dello scorso anno quando il CEO di Tesla ha detto a numerosi vecchi inserzionisti, che avevano boicottato la piattaforma a causa del contenuto antisemita diffuso, "Vaffanculo!"

