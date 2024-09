Musk disattiva il Cybertruck da remoto.

Presidente Ceceno Accusa Elon Musk di Aver Disattivato il Suo CybertruckIl Presidente Ceceno Ramzan Kadyrov ha accusato il CEO di Tesla Elon Musk di aver disattivato il suo Cybertruck. Kadyrov aveva precedentemente sfoggiato un Cybertruck di Tesla sul suo canale Telegram, dove aveva installato un mitragliatore. Aveva anche vantato di aver ricevuto il "Cyberbeast" da Musk, ma Musk ha poi negato di avergli dato il camion. Ora Kadyrov ha accusato Musk su Telegram, dicendo: "Questo è irrispettoso. Come hai potuto farlo, Elon? È questo il tuo stile?"

20:42 Zelensky: Potenziale Attacco Russo Ridotto a Causa dell'Incursione in KurskIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha notato che l'incursione nella regione russa di Kursk ha costretto Mosca a riassegnare 40.000 soldati lì, riducendo il potenziale di attacco russo sul fronte di Donetsk. Zelensky ha fatto questa dichiarazione nel suo discorso serale. L'Ucraina aveva avanzato in Russia lo scorso mese.

20:17 Zelensky Incontrerà Biden, Harris e Trump Durante la Visita negli USAIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglierà il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca a Washington la prossima settimana. L'incontro è previsto per giovedì, secondo fonti del governo degli Stati Uniti. Zelensky incontrerà anche separatamente la Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che sta correndo come candidata democratica nelle elezioni di novembre. Zelensky aveva precedentemente annunciato il suo piano di presentare un "Piano per la Vittoria" a Biden nella guerra contro la Russia. Prima della sua visita a Washington, Zelensky parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e terrà incontri laterali. Ha anche in programma di incontrare i membri del Congresso degli Stati Uniti e l'ex Presidente degli Stati Uniti e candidato presidenziale repubblicano Donald Trump, che sta correndo contro Harris nelle elezioni di novembre. I dettagli dell'incontro previsto con Trump non sono stati immediatamente disponibili.

19:52 Stoltenberg sulla Pace: Putin Deve Trovare il Prezzo Troppo AltoSubito prima di lasciare l'incarico di Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg ha sottolineato che il sostegno militare all'Ucraina dovrebbe spingere il Presidente russo Vladimir Putin alle trattative. "Non credo che Putin cambierà idea sull'Ucraina", dice Stoltenberg. Tuttavia, ritiene che si possa cambiare i calcoli di Putin, "perché c'è un limite a quanto è disposto a pagare". Secondo Stoltenberg, il sostegno militare all'Ucraina aumenta la probabilità di convincere Putin a concordare un accordo di pace in cui l'Ucraina appare come uno stato sovrano e indipendente. "Poi spetta all'Ucraina e alla Russia negoziare", dice Stoltenberg. La NATO deve permettere all'Ucraina di trasmettere il messaggio che Putin non può vincere sul campo di battaglia perché il prezzo è troppo alto. Stoltenberg lascerà il suo incarico di Segretario Generale della NATO a favore dell'ex Primo Ministro olandese Mark Rutte il 1° ottobre e dovrebbe diventare il capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

19:07 Russia Reportedly Pone Esplosivi sui propri DigaLe forze russe starebbero posizionando esplosivi sulle dighe nel loro territorio intorno alla città di Belgorod, secondo un portavoce del'esercito ucraino. Il portavoce militare Vitali Sarantsev sospetta che le forze russe potrebbero far saltare le dighe per rallentare un eventuale avanzata delle forze ucraine. Un'altra teoria di Sarantsev è che la Russia voglia incolpare l'Ucraina per le esplosioni e accusarla di aver causato danni ambientali. Queste affermazioni non possono essere verificate. Belgorod si trova a circa 25 chilometri dal confine ucraino, rendendola una delle città russe più colpite dalla guerra di Mosca contro l'Ucraina.

18:36 Proteste Ucraine contro il Film di Guerra della Russia al Festival di Zurigo despite protests from Ukraine, the Zurich Film Festival has included a controversial documentary about Russian soldiers in the Ukraine war in its program. ""Russians at war" is an anti-war film in which soldiers openly criticize Putin and Moscow's war," the organizers justify their decision on the X platform. Previously, the Ukrainian Foreign Ministry had called on the festival leadership not to show the film. "We condemn any attempt to give Russia a cultural stage on which it can whitewash its war crimes while Russian troops continue to commit atrocities against Ukrainians," it said. The film festival takes place in the Swiss metropolis of Zurich for the 20th time from October 3 to 13. "Russians at war" has already been shown at the film festival in Venice and despite protests in Toronto.

18:17 Blackout in Ucraina Potrebbero Durare Fino a 18 Ore d'InvernoSecondo un rapporto dell'ONU, i blackout quotidiani in Ucraina durante l'inverno potrebbero durare tra le 4 e le 18 ore. "L'inverno sarà molto duro", dice Daniel Bell, presidente dell'inchiesta dell'ONU, secondo "Ukrajinska Prawda". "Nuovi attacchi che causano blackout permanenti potrebbero avere conseguenze catastrofiche". Gli esperti dell'ONU hanno ispezionato le centrali elettriche e hanno parlato con esperti e rappresentanti delle compagnie energetiche per il rapporto. I blackout sono una conseguenza dei ripetuti attacchi russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina. Secondo "Ukrajinska Prawda", il 73% delle centrali termoelettriche era fuori servizio a giugno 2024. Mentre gli attacchi russi durante l'inverno del 2022 hanno principalmente preso di mira le infrastrutture di trasmissione dell'energia, dal marzo 2024 le infrastrutture di generazione dell'energia sono state il principale obiettivo.

17:33 Attacco Mortale a Casa di Riposo per Anziani a Sumy: Un Morto e Dodici Feriti

Secondo il "Kyiv Independent" che cita il Ministero degli Interni ucraino, le forze russe hanno attaccato una casa di riposo per anziani nel centro di Sumy. Un residente è morto e almeno dodici sono rimasti feriti. Secondo il governatore Volodymyr Artiukh, nella struttura vivevano 211 persone. L'attacco ha portato alla distruzione parziale di due piani e 147 persone sono state evacuate senza che siano state segnalate persone disperse.

16:50 Germania: il Commissario per l'Integrazione dei Rifugiati Difende gli Aiuti Base per i Rifugiati Ucraini

Daniel Terzenbach, commissario tedesco per l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, ha difeso il pagamento di aiuti base per i rifugiati ucraini. "È stata una decisione politica includere i rifugiati dall'Ucraina nel sistema di sicurezza di base", ha spiegato. Di fronte alle recenti critiche sui pagamenti statali ai rifugiati di guerra ucraini, ha ritenuto che questa fosse la giusta strada da seguire. Dai giugno 2022, i rifugiati dall'Ucraina hanno ricevuto benefici di sicurezza di base in Germania, successivamente ribattezzati come "cittadini di base".

16:15 Putin: la Russia Aumenterà la Produzione di Droni Nazionali di Dieci Volte

Secondo il presidente Vladimir Putin, la Russia mira ad aumentare la produzione di droni nazionali di dieci volte quest'anno. Reuters riporta che sono previsti circa 1,4 milioni di droni da produrre, rispetto ai circa 140.000 prodotti lo scorso anno. La Russia, così come l'Ucraina, sta acquistando droni all'estero mentre aumenta la produzione nazionale. I droni sono diventati un'arma essenziale nel prolungato attacco russo all'Ucraina, utilizzati principalmente per la ricognizione e il targeting di truppe, veicoli corazzati e obiettivi strategici posteriori.

15:39 Parlamento Ucraino Rimuove un MP Controverso dal Comitato

Il parlamento ucraino ha deciso all'unanimità di rimuovere l'MP Marjana Besuhla dalla sua posizione di vice presidente del comitato parlamentare per la sicurezza nazionale e la difesa. Besuhla, coinvolta in numerosi scandali, è spesso al centro dell'attenzione dei media a causa delle sue critiche acute alla leadership militare passata e presente. In luglio, è stata rimossa dalla carica di capo del sottocomitato per il controllo civile sull'esercito, citando come motivo le sue dichiarazioni sui problemi militari. In seguito, ha lasciato il partito del presidente Zelenskyy, "Servitore del Popolo".

14:57 Parlamento Europeo Invita l'UE ad Autorizzare l'Ucraina ad Usare Armi Occidentali contro Obiettivi Russi

Il Parlamento europeo sta incoraggiando gli stati membri dell'UE a consentire all'Ucraina di utilizzare armi occidentali contro obiettivi militari situati sul territorio russo. Il parlamento suggerisce che l'Ucraina dovrebbe essere in grado di difendersi completamente, ma questo obiettivo non può essere raggiunto senza rimuovere le restrizioni. I parlamentari di Strasburgo hanno approvato una risoluzione non vincolante in tal senso, con 425 voti a favore, 131 contro e 63 astensioni. Il parlamento fa appello a tutti gli stati dell'UE per aumentare l'aiuto all'Ucraina e accelerare le consegne di armi, nonché per imporre sanzioni alla Russia e ai suoi sostenitori e regolamentare il risarcimento all'Ucraina per i beni dello stato russo sequestrati danneggiati dalla guerra.

14:30 Arrestato il Sospetto per la Sparatoria alla Sede di Wildberries

Dopo una sparatoria che ha causato due morti e numerosi feriti alla sede di Wildberries, l'autore, marito della fondatrice Tatjana Bakaltschuk, è stato arrestato dalle autorità. Gli avvocati di Vladislav Bakaltschuk affermano che sta siendo indagato per omicidio, tentato omicidio, aggressione a un ufficiale di sicurezza e occupazione illegale di un posto di lavoro. Tuttavia, lui nega tutte le accuse. Secondo Forbes magazine, Tatjana Bakaltschuk è la donna più ricca della Russia. Lei afferma che mercoledì un gruppo guidato dal marito Vladislav ha tentato di prendere il controllo di Wildberries, ma è stato contrastato dalle guardie di sicurezza. La situazione è degenerata in uno scontro a fuoco.

13:58 Esercito Russo Annuncia la Conquista di un Altro Villaggio nell'Est dell'Ucraina

L'esercito russo afferma di aver conquistato un altro villaggio nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il villaggio di Georgiyevka è stato apparentemente catturato, secondo il ministero della difesa a Mosca. Negli ultimi settimane, il ministero ha spesso annunciato successi militari sulla linea del fronte, dove le truppe ucraine sembrano essere sotto notevole pressione. Tuttavia, l'attenzione attuale delle truppe russe sembra essere sulla conquista della città strategicamente importante di Pokrovsk per l'Ucraina, la cui caduta costituirebbe un colpo significativo per Kiev. Il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva precedentemente menzionato una "situazione molto difficile" sulla linea del fronte nell'est dell'Ucraina.

I soldati russi, apparentemente liberando il Donbass dai "nazisti" secondo le affermazioni del Cremlino, stanno trovando un'accoglienza meno calorosa del previsto. Secondo il reportage di Rossia 1, un soldato nota una differenza significativa nel suo incarico tra Kursk e Bachmut. L'atteggiamento della gente nei loro confronti è molto diverso: "Qui, è praticamente come a casa, ci amano. Lì, il loro atteggiamento era molto diverso".

12:35 von der Leyen si reca a Kiev con promesse a profusione

La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, si recherà in Ucraina venerdì. Durante il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kyiv, discuterà dell'assistenza europea per l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina durante l'inverno imminente. L'UE ha promesso altri 160 milioni di euro per la riparazione delle centrali elettriche danneggiate, 60 milioni di euro per riscaldatori e attrezzature aggiuntive per i rifugi dei sfollati e 100 milioni di euro per la riparazione delle centrali termoelettriche e l'installazione di nuove centrali solari in Ucraina. Una parte del finanziamento proviene dai ricavi generati dai beni russi congelati all'interno dell'UE.

12:10 Esplosioni catastrofiche colpiscono un deposito di munizioni russo

L'esercito ucraino sembra aver colpito un enorme deposito di munizioni russo situato a 500 chilometri oltre il confine. Le esplosioni sono colossali e sono persino rilevabili sulla scala sismica, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Ha anche spiegato l'importanza del deposito per la Russia.

11:50 La Germania potrebbe destinare altri 400 milioni di euro per l'aiuto militare quest'anno

Despite una situazione finanziaria difficile, il governo tedesco intende liberare altri 392 milioni di euro per l'aiuto militare all'Ucraina quest'anno. Lo si evince da una lettera del segretario di Stato al Ministero delle Finanze, Florian Toncar, al Comitato di bilancio del Bundestag. Il politico del FDP ha fatto riferimento a una richiesta imprevista segnalata dal Ministero della Difesa tedesco e alla situazione precaria dell'Ucraina nel suo conflitto contro la Russia. I fondi saranno utilizzati principalmente per l'acquisizione di attrezzature militari dall'industria della difesa tedesca. L'avanzata delle forze russe ha peggiorato la situazione dell'Ucraina, che ha subito "perdite materiali significative" a causa della superiorità russa nell'artiglieria e nell'uso di bombe guidate. La probabilità che l'Ucraina cada senza un sostegno sostanziale aumentato durante la sua lotta difensiva è alta.

11:32 Fornitori di energia subiscono un duro colpo: quest'inverno sarà un "tough testament"

L'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha invitato i partner dell'Ucraina a rafforzare il suo approvvigionamento energetico in vista dell'inverno imminente. A causa degli attacchi ricorrenti della Russia alle centrali elettriche, alle centrali termiche e alle reti di trasmissione dell'Ucraina, l'infrastruttura energetica dell'Ucraina è attualmente sotto una forte pressione. Gli blackout e le interruzioni dell'approvvigionamento idrico si verificano regolarmente. La situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo del freddo, con ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento energetico per gli ospedali, le scuole e altre strutture vitali. L'approvvigionamento di calore per le città ucraine è anche a rischio. I partner dell'Ucraina devono intensificare la protezione dell'infrastruttura energetica contro gli attacchi e i cyberattacchi. Quest'inverno sarà "di gran lunga il più difficile" per il sistema energetico dell'Ucraina, ha detto il direttore dell'IEA Fatih Birol.

10:58 Mosca ritira la riabilitazione di migliaia di vittime di Stalin

La Russia ha ritirato la riabilitazione di oltre 4.000 individui che hanno subito purghe sotto il dittatore sovietico Josef Stalin. Secondo il portavoce del procuratore generale Andrei Ivanov, molti di questi individui sono stati riabilitati negli anni '90 e all'inizio del 2000, ma erano stati collaboratori dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Gli individui, sia maschi che femmine, avevano ricevuto la riabilitazione in passato, ma la Russia l'ha ora ritirata. Josef Stalin ha governato Mosca dalla metà degli anni '20 fino alla sua morte nel 1953 e le ondate di repressione e purghe hanno causato la morte di milioni di cittadini sovietici. I processi farsa erano comuni.

09:58 Kiev conferma l'abbattimento di tutti i droni russi

Le forze di difesa aerea dell'Ucraina affermano di aver abbattuto tutti i 42 droni che la Russia aveva lanciato verso il paese durante la notte. Inoltre, sono riusciti a intercettare uno dei quattro missili utilizzati nell'attacco. I sistemi di difesa aerea sono stati attivati in nove diverse regioni ucraine. Il governatore di Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha riferito che sei persone sono rimaste ferite a Kupiansk, a otto chilometri dalla linea del fronte, a causa di un attacco russo. L'infrastruttura, tra cui una scuola, un asilo e dieci edifici residenziali, è stata danneggiata a Kharkiv. È stato segnalato anche danno a un'istituzione educativa nella regione di Cherkassy.

09:30 La Russia sottolinea la cattura di due villaggi a Kursk

Le forze armate russe stanno presumibilmente facendo progressi nella loro offensiva contro le forze ucraine che avevano infiltrato Kursk, secondo un alto comandante militare. I villaggi di Nikolayevka-Darivka e Darivka, situati a ovest della regione di frontiera russa, sono stati apparentemente ripresi dalle forze russe. Questo movimento consentirebbe alle forze russe di prendere di mira il centro logistico per le truppe ucraine a Sverdlova. Il maggior generale Apti Alaudinov ha dichiarato: "Il nostro intero fronte è avanzato". Le forze ucraine avevano apparentemente invaso Kursk all'inizio di agosto, con la Russia che ha lanciato la sua controffensiva all'inizio di settembre. Nel frattempo, le forze russe stanno apparentemente facendo progressi anche nell'est dell'Ucraina, secondo Alaudinov.

09:01 Munizioni Indiane Slip Through to Ukraine Despite Obiezioni Russi despite le obiezioni di Mosca, i proiettili d'artiglieria indiani stanno apparentemente raggiungendo l'Ucraina attraverso rotte tortuose, con Nuova Delhi che non interviene per bloccare il commercio, secondo Reuters, citando fonti dei governi indiano ed europeo, rappresentanti dell'industria della difesa e dati doganali. Il trasferimento di munizioni è in corso da più di un anno per sostenere la difesa dell'Ucraina. Paesi europei, tra cui l'Italia e la Repubblica Ceca, acquistano apparentemente i proiettili d'artiglieria e li ridirezionano all'Ucraina.

08:25 TASS Rivelano Nuovo Caso di Corruzione nel Ministero della Difesa Russo Le autorità russe hanno arrestato il capo del settore del servizio carri nel Distretto Militare Centrale con l'accusa di aver accettato una maxi tangente. Questa informazione è stata riportata dall'agenzia di stampa statale TASS. Denis Putilov è sospettato di aver accettato una tangente di 107.000 dollari in cambio di contratti di riparazione e manutenzione per veicoli militari. Questo caso è l'ultimo di una serie di scandali per corruzione che coinvolgono alti ufficiali militari russi dal momento in cui Andrei Belousov ha assunto la carica di Ministro della Difesa russo ad aprile 2024. Le indagini sulla corruzione all'interno del Ministero della Difesa russo sono in corso da diversi mesi.

07:52 Putin Proroga L'embargo sul Cibo per Altri Due Anni Il 24 agosto 2024, il Presidente russo Vladimir Putin ha prorogato l'embargo del 2014 sui prodotti agroalimentari dei paesi occidentali di altri due anni - dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Secondo l'agenzia di stampa statale TASS, l'embargo, introdotto in risposta alle "azioni ostili dell'Occidente", è in vigore in Russia dal agosto 2014. Copre prodotti dagli Stati Uniti, dall'UE, dall'Australia e dall'Ucraina, tra gli altri.

07:22 Bombardamenti Russi a Saporizhzhia Una donna anziana ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite nei bombardamenti russi nella regione sudorientale ucraina di Saporizhzhia, secondo quanto riferito dalle autorità regionali, secondo il Governatore Ivan Fedorov su Telegram. Le forze russe hanno bombardato la regione più di 160 volte nelle ultime 24 ore, causando danni alle infrastrutture e agli edifici residenziali. La regione è stata principalmente occupata dalle truppe russe.

06:50 Kiev Rapporta la Morte di Più di 500 Bambini in Guerra Dalla inizio dell'invasione su larga scala, le ostilità russe hanno causato la morte di più di 500 bambini ucraini e il ferimento di più di 1.600, secondo la dichiarazione di Dmytro Lubinets, il difensore civico parlamentare ucraino per i diritti umani, su Telegram. "Ufficialmente, 1.609 bambini sono rimasti feriti e 575 sono morti. Tuttavia, il numero effettivo potrebbe essere molto più alto, poiché i dati dalle aree temporaneamente occupate non sono disponibili", ha dichiarato Lubinets. "La Federazione Russa viola sistematicamente e con noncuranza le Convenzioni di Ginevra relative alla protezione dei civili durante i conflitti armati e il trattamento dei prigionieri di guerra".

06:16 Zelensky Piano di Incontro con Harris La Vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza Kamala Harris pianifica di incontrarsi con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington D.C. la prossima settimana, secondo Bloomberg. Zelensky è atteso per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a New York durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 24 al 30 settembre. Durante il suo viaggio, Zelensky intende discutere dell'adesione alla NATO e all'UE, degli accordi economici e di sicurezza e dell'approvvigionamento continuo di armi moderne, come parte del suo "piano di vittoria". Intende anche presentare i suoi piani strategici a Harris e Trump.

05:44 Mosca Cerca di Rafforzare i Rapporti con il Pakistan La Russia e il Pakistan hanno concordato di aumentare il commercio bilaterale e rafforzare la cooperazione economica, come annunciato dal Vice Primo Ministro russo Alexei Overchuk e dal Ministro degli Esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar a Islamabad. La Russia si è anche impegnata a sostenere la candidatura del Pakistan all'alleanza internazionale BRICS. Nonostante l'isolamento economico crescente a causa delle sanzioni occidentali seguite all'invasione dell'Ucraina, il commercio tra Mosca e Islamabad è salito a 1 miliardo di dollari nel 2023. I paesi mirano a sviluppare ulteriormente i loro legami economici, nonostante le restrizioni imposte dalle sanzioni, come dichiarato da Dar durante una conferenza stampa.

04:48 La Situazione al Fronte Orientale è Intensa secondo lo Stato Maggiore di Kiev Lo Stato Maggiore di Kiev descrive i combattimenti, in particolare nella regione tra Pokrovsk e Kurachove, come intensi nel loro rapporto serale sulla situazione. Più della metà dei più di 150 attacchi russi durante il giorno si sono verificati in questo settore, con diversi attacchi ancora in corso.

03:48 I Caccia Francese Mirage 2000-5 Vengono Modificati per l'Ucraina I caccia francesi Mirage 2000-5 destinati all'Ucraina stanno venendo modificati per colpire i bersagli a terra, secondo il giornale francese "Sud Ouest". Il resoconto delle notizie dettaglia le modifiche apportate alla base aerea di Cazaux, che includono anche alterazioni all'aeromobile. Il Mirage 2000 è un aereo da combattimento multiruolo sviluppato alla fine degli anni '70 e introdotto nel 1984. La versione 2000-5 presenta sistemi radar migliorati e può trasportare serbatoi di carburante esterni, estendendo notevolmente il suo raggio d'azione.

02:48 Trump Potrebbe Incontrare Zelenskyy Il candidato alla presidenza repubblicano Donald Trump afferma che è "probabile" che incontri il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che è previsto per viaggiare negli Stati Uniti la prossima settimana per parlare a una sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra nel suo paese. "Probabilmente sì", risponde Trump a una domanda di un giornalista, senza fornire ulteriori informazioni.

01:39 Stati Uniti: piano per incrementare le riserve di petrolioSotto la presidenza di Joe Biden, il governo degli Stati Uniti intende aumentare le riserve strategiche di petrolio. Il Dipartimento dell'Energia ha annunciato che gli Stati Uniti intendono acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio. Si tratta del maggior rifornimento delle scorte dal significativo rilascio del 2022. Il petrolio è previsto per essere consegnato tra febbraio e maggio 2025. In risposta ai prezzi elevati della benzina causati dall'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022 per ridurre i prezzi sul mercato, segnando il "maggior rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:34 Zelenskyy: urge accelerazione delle consegne per la difesa aereaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha fatto appello ai partner occidentali per accelerare le consegne per rafforzare la difesa aerea, dichiarando durante il suo discorso video serale: "Non sono stati ancora rispettati tutti gli impegni presi alla summit di Washington sulla difesa aerea". Ha sottolineato l'importanza di un sistema di difesa aerea efficiente, soprattutto con l'inizio dell'autunno, con attacchi regolari della Russia alle infrastrutture energetiche e di riscaldamento.

00:02 Paesi NATO dell'Est chiedono risposta congiunta alla violazione dello spazio aereo russoI ministri della Difesa degli Stati membri dell'NATO lungo il confine orientale hanno sostenuto una risposta congiunta dell'NATO alle violazioni dello spazio aereo da parte dei droni e dei missili russi. Nove Stati membri dell'NATO hanno espresso "profonda preoccupazione" per le incursioni ricorrenti di armi russe nel loro spazio aereo e hanno richiesto una "risposta congiunta dell'NATO". Hanno anche sottolineato la necessità di potenziare le capacità per identificare, distinguere e, se necessario, intercettare oggetti lenti e a bassa quota.

23:25 Putin ordina l'aumento delle truppe; rinforzi per i distretti militari di Mosca e LeningradoIl presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un aumento del numero di soldati attivi a 1,5 milioni. In una riunione con gli esperti militari, ha sottolineato l'importanza di avere soldati ben addestrati per le forze armate. In precedenza, quella settimana, aveva firmato un decreto per aumentare le truppe di 180.000. Secondo il presidente, i nuovi distretti militari di Mosca e Leningrado riceveranno rinforzi particolari. Si tratta del terzo aumento delle truppe ordinato da Putin dal grande attacco della Russia all'Ucraina nel febbraio 2022.

22:24 Consigliere militare britannico: la guerra è un "disastro" per il CremlinoLa guerra della Russia in Ucraina è un "disastro per il Cremlino", secondo il consigliere militare britannico Nicholas Aucott, intervenuto al Forum per la Cooperazione alla Sicurezza a Vienna, come riportato dall'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". Fattori come l'offensiva ucraina a Kherson e la distruzione di un quarto della flotta del Mar Nero della Russia hanno contribuito a un "disastro militare russo". L'efficace utilizzo della guerra di manovra dell'Ucraina contrasta drasticamente con le tattiche "macello" della Russia.

22:04 Zelenskyy: "Piano della vittoria" completamente preparatoTutti gli aspetti del "piano della vittoria" che l'Ucraina presenterà agli Stati Uniti sono stati sviluppati, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Si appresta a discutere il piano con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la sua visita negli Stati Uniti più tardi questo mese. Anche se Zelenskyy rimane riservato sui dettagli, menziona che il piano consiste in quattro punti principali e un quinto punto relativo alla situazione post-bellica. L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk è

