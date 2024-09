Musk avrebbe disattivato il cybertruck di Kadyrow.

Un po' di tempo fa, il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha sfoggiato pubblicamente la sua Cybertruck a Grozny. Tuttavia, sembra che la loro relazione abbia incontrato un ostacolo. Su Telegram, Kadyrov si lamenta che il veicolo è stato disabilitato. Kadyrov ora sta lanciando accuse contro il CEO di Tesla, Elon Musk.

Kadyrov ha accusato Musk di aver disabilitato segretamente una Tesla Cybertruck, che avrebbe ricevuto da Musk ad agosto. Secondo Kadyrov, Musk ha "recentemente disabilitato" la Cybertruck a distanza.

La frustrazione di Kadyrov era evidente nel suo post, in cui diceva: "Elon Musk, questo non va bene. Tu dai regali costosi e poi li disabiliti a distanza? Come puoi fare questo, Elon? È questo il tuo stile?". Ha inoltre descritto la situazione come "non virile".

Ad agosto, Kadyrov aveva condiviso un video di sé che guidava la Cybertruck a Grozny, un pickup truck futuristico della casa automobilistica elettrica americana Tesla. Il veicolo era distintamente decorato con una mitragliatrice montata sul tetto.

Ringraziando Musk per il regalo, Kadyrov ha espresso la sua ammirazione per il miliardario della tecnologia, definendolo "il più grande genio del nostro tempo", un "specialista" e un "uomo grande". Ha quindi invitato Musk a visitarlo in Russia. Kadyrov ha poi rivelato che la Cybertruck era stata utilizzata in combattimento in Ucraina e aveva funzionato in modo eccezionale.

Musk, however, nega di aver mai regalato una Cybertruck a Kadyrov, definendo l'affermazione "una bugia" in un'intervista. Kadyrov, che governa la Cecenia con pugno di ferro da oltre 17 anni, è un alleato stretto del presidente russo Vladimir Putin e ha inviato truppe per sostenere l'invasione della Russia in Ucraina. Tesla ha presentato un prototipo della Cybertruck nel 2019 e ha iniziato la produzione l'anno scorso.

