musicisti come Manu Chaoh ha recentemente pubblicato un nuovo album musicale

Nel 1998, Manu Chao ha fatto breccia nel cuore del pubblico globale con "Bongo Bongo", un brano di spicco del suo album di successo "Clandestino". Saltiamo avanti di diciassette anni, e il musicista francese con radici basche-galiziane torna con un nuovo album intitolato "Viva Tu", il suo primo lavoro in studio da allora.

Con 13 tracce, questo album spazia tra francese, inglese, spagnolo e portoghese. Le melodie, i ritmi e i temi che hanno valso a Chao numerosi riconoscimenti sono sempre presenti in "Viva Tu". Il 63enne artista continua a innovare lo stile "Mestizo", un mix di rock, reggae, ska e suoni tradizionali latinoamericani, comunemente catalogato come world music, che ha introdotto con "Clandestino".

Chao non si sottrae però a sperimentare. Le collaborazioni con la leggenda della country americana Willie Nelson in un brano intitolato "Heaven's Bad Day" e con il musicista spagnolo Laeti in "Tu Te Vas" ne sono la prova.

Quest'estate, i fan avranno l'opportunità di vedere Chao esibirsi principalmente in località non europee, come Messico e California. Con concerti previsti nelle principali città europee come Berlino, Parigi, Londra, Barcellona e Madrid, è pronto a tornare nel Vecchio Mondo. Le date precise non sono ancora state annunciate, ma potete seguire il suo sito web e Instagram per gli aggiornamenti.

L'entusiasmo cresce ancora di più con l'uscita del primo singolo di "Viva Tu" a giugno - "São Paulo Motoboy", dedicato ai corrieri in motocicletta di São Paulo, Brasile, che hanno anche ispirato un documentario dell'artista.

Questo nuovo album, intitolato "Viva Tu", dimostra la versatilità di Manu Chao nelle lingue, comprese il francese, l'inglese, lo spagnolo e il portoghese, riflettendo la sua popolarità internazionale. Durante il suo prossimo tour, i fan in Spagna, in particolare a Barcellona e Madrid, possono aspettarsi di vivere la sua esibizione dal vivo.

Leggi anche: