- Musicista ferito in un incidente: gli Scorpions rinunciano agli spettacoli in Germania

I Scorpions hanno dovuto annullare più concerti durante la loro parte tedesca del tour "Love at First Sting". Purtroppo, tutti i concerti di settembre sono stati cancellati a causa di un incidente che ha lasciato il chitarrista Matthias Jabs (68) bisognoso di intervento chirurgico e successivo riabilitazione. L'incidente è avvenuto di recente.

Le città interessate includono Norimberga (11.9.), Amburgo (13.9.), Lipsia (15.9.), Colonia (18.9.) e Francoforte (20.9.).

Gli Scorpions si scusano per le cancellazioni dei concerti

Il gruppo ha preso questa decisione con il cuore pesante, come dichiarato in un comunicato stampa. Esprimono le loro sincere scuse ai oltre 40.000 fan che hanno già acquistato i biglietti e ai promoter. Stanno collaborando strettamente con gli organizzatori del tour per fornire aggiornamenti il più velocemente possibile.

Il tour, intitolato come il loro album di successo "Love at First Sting", che ha compiuto 40 anni quest'anno e ha lanciato il gruppo verso la fama globale, continua a fare ondeggiamenti in tutto il mondo.

Nonostante gli ostacoli, gli Scorpions sono ancora determinati a completare il loro tour "Love at First Sting" in Germania una volta che Matthias Jabs si sarà ripreso. La cancellazione dei concerti in Germania è un peccato, soprattutto considerando la loro grande base di fan in città come Norimberga, Amburgo, Lipsia, Colonia e Francoforte.

