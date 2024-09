- Musiala pronto a servire come "la futura incarnazione del FC Bayern"

Bayern Monaco è ansioso per un accordo a lungo termine con Jamal Musiala, come confermato dal direttore sportivo Max Eberl. "Siamo sempre in contatto, ci saranno ulteriori discussioni. Diventerà una figura di spicco del Bayern Monaco in futuro", ha dichiarato Eberl a "Sport Bild". Secondo le voci del giornale sportivo, Eberl intende incontrare gli agenti di Musiala e Leroy Sane dopo la pausa delle nazionali. Eberl ha espresso l'interesse del Bayern nel prolungare i contratti di entrambi i giocatori.

Eberl ha parlato in termini entusiastici di Musiala, dicendo: "È un talento raro. Dopo quasi ogni partita, i suoi compagni non smettono di lodarlo. Gli piace giocare con lui e guardarlo giocare è un piacere". A soli 21 anni, Musiala si è già dimostrato al più alto livello internazionale e il suo viaggio con il Bayern è lungi dall'essere finito. È ambizioso e vuole vincere titoli, e il Bayern condivide la stessa ambizione.

In precedenza, il presidente Herbert Hainer aveva sottolineato l'importanza di Musiala per il Bayern.

Eberl spera in un rapido ritorno di Sane

Il contratto di Musiala con i campioni tedeschi in carica scade il 30 giugno 2026. Quello di Sane scadrà un anno prima. "Con Leroy, si tratta del suo ritorno in campo il prima possibile", ha detto Eberl. "Questo è il nostro obiettivo attuale e non vediamo l'ora, perché Leroy può fare la differenza in qualsiasi momento con le sue straordinarie abilità".

Sane ha subito un intervento chirurgico nella zona dell'inguine a causa di problemi persistenti nella regione degli adduttori dopo l'eliminazione del Bayern dalla Coppa d'Europa. Attualmente sta lavorando per il suo ritorno. "Siamo sulla giusta strada. Vedremo quando sarà il momento giusto", ha detto di recente Sane.

Inoltre, si tratta dei piani futuri del club. "Entra nell'ultimo anno di contratto, quindi discuteremo il futuro nei prossimi mesi in modo rilassato", ha detto Eberl. "Sappiamo tutti: è un giocatore chiave nei nostri sforzi per vincere i titoli".

