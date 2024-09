Musiala inizia la partita con il terzo gol più veloce del Bayern.

In soli 14 secondi dall'inizio della partita, il Bayern Monaco si portava in vantaggio per 1-0 contro l'Holstein Kiel grazie alla rete rapida di Jamal Musiala, stabilendo un nuovo record come terzo gol più veloce nella storia del Bayern nella Bundesliga. Questo vantaggio iniziale, unito agli errori iniziali del Kiel, ha permesso al Bayern di allungare il vantaggio a un dominante 3-0 al 13º minuto. Dopo la prima vittoria della stagione, Monaco si è assicurato il primo posto nella Bundesliga.

Musiala e il bomber Harry Kane (rigore assegnato dopo la revisione video) hanno continuato a segnare, mentre Michael Olise ha aggiunto un altro gol come sostituto. Un autogol dell'Holstein Kiel di Nicolai Remberg ha peggiorato le difficoltà della squadra ospitante, portando alla vittoria per 6-1 del Bayern. Armin Gigovic è riuscito a segnare un gol di consolazione in extremis per il Kiel.

Il nuovo allenatore Vincent Kompany ha guidato il Bayern al primo posto con Leroy Sané che sembra essere tornato in forma per la fase della Champions League. Sané, che era stato fuori gioco in precedenza, non ha partecipato alla partita a Kiel ma è stato incluso nella rosa per la prima volta in questa stagione.

Come previsto, il Kiel ha subito la sua terza sconfitta consecutiva e si è aggiunto alla lista delle quattro squadre della Bundesliga che hanno iniziato la stagione con un record di 0-3, seguendo le orme del Karlsruhe SC (1963), del Borussia Neunkirchen (1964) e dell'Energie Cottbus (2000).

Debutto tranquillo per Palhinha

Vincent Kompany ha affrontato la sfida contro il Kiel con grande rispetto prima della partita. Nonostante la sospensione di Marcel Rapp dopo l'espulsione contro il VfL Wolfsburg, il Bayern ha continuato la sua striscia positiva sotto il nuovo allenatore. Il gol iniziale di Musiala e il calcio di rigore trasformato da Kane hanno impostato il tono della partita con solo 7 minuti trascorsi, mentre la formazione del Bayern, valutata circa 900 milioni di euro in più rispetto alla squadra del Kiel, ha preso il controllo del gioco.

João Palhinha, nuovo acquisto del centrocampo del Bayern, si è inserito con disinvoltura nel ruolo, supportato da Joshua Kimmich, che è salito dalla sua posizione abituale di terzino destro al centro, come aveva fatto in precedenza. Con la Champions League in arrivo, i giocatori del Bayern hanno conservato le loro energie, tenendo in panchina Aleksandar Pavić e Mathys Tel il più a lungo possibile.

Despite missing multiple opportunities, Bayern still improved their score towards half-time, with missed chances from Serge Gnabry, Kane, and Kingsley Coman. Musiala and Gnabry left the pitch early, while Thomas Müller and Olise replaced them. Olise made his Bundesliga debut by scoring his first goal. Kane sealed the victory by converting a penalty kick in the final minute of the match, keeping the humiliation at bay for Kiel in their own stadium.

The competition in the Champions League will most likely pose harder challenges for Bayern in the coming weeks.

