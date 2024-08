Muriel Baumeister sta salendo la cima della montagna

La vita non è stata facile per Muriel Baumeister di recente. Prima ha ammesso la sua dipendenza dall'alcool, poi è stata diagnosticata con il cancro al seno. Ammette di non essere la paziente ideale che lotta contro il cancro, ma ora si sente meglio.

Muriel ha parlato del suo viaggio contro il cancro al seno in aprile 2023, rivelando di aver lottato contro la malattia per un anno. Due anni dopo, non è completamente guarita, ma è attualmente libera dal cancro e tornata di fronte alla telecamera.

Vuole superare la sua malattia, come ha detto alla rivista "Bunte" in un'intervista. "Voglio considerare quel periodo di malattia come un capitolo chiuso. Non voglio continuare a pensare a esso tutto il tempo," ha detto, a 52 anni.

Tuttavia, ammette di non essere stata costante con i controlli successivi. "So di non essere la paziente ideale. Quando ho saltato i controlli per quattro o cinque mesi, il mio professore mi ha fatto una ramanzina e mi ha fatto sentire in colpa per la mia negligenza," ha spiegato. Anche la sua famiglia le ha ricordato l'importanza dei controlli. Ora, si sottopone a controlli regolari.

Sta bene ora, ma a volte si sente esausta. "Ma è la stanchezza causata dal cancro o dal lavoro?" si chiede Baumeister, attualmente impegnata a girare cinque giorni alla settimana per la serie Sat.1 "Die Spreewaldklinik", il suo primo grande progetto dopo la malattia. "A volte non posso crederci che sta succedendo," ha detto. "Hanno scelto un'alcolista malata di cancro per questo ruolo!" Spera che l'industria comprenda questo come un segno: "Mi sento bene, sono tornata e sono pronta per qualsiasi ruolo."

Muriel ha scritto della sua alcolismo nel suo memoir del 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". Ha festeggiato sette anni di astinenza in ottobre. "Mi sento bene," ha detto nell'intervista "Bunte".

Per quanto riguarda la sua vita personale, Muriel è felice di essere single. "Non sto cercando un uomo o una donna. Sono contenta così come sono," ha insistito. "Sono solo single e felice di esserlo. È tutto qui." Ha avuto tre relazioni importanti nella sua vita. Muriel si è sposata tre volte. Ha un figlio nato nel 1993 dal suo matrimonio con l'attore Rainer Strecker. Ha una figlia nata nel 2006, il cui padre è l'attore Pierre Besson. È diventata madre di un'altra figlia nel 2014.

Muriel proviene da una famiglia di attori e ha iniziato la sua carriera di attrice da studentessa. La sua carriera è iniziata negli anni '90 con serie televisive come "Una casa in Toscana", "Tre signore dal grill", "Il vecchio volpe" o "Derrick". Tuttavia, ha anche

Leggi anche: