- Muriel Baumeister è spinta a intraprendere qualcosa di nuovo.

In primavera del 2023, Muriel Baumeister (52) ha condiviso pubblicamente la sua lotta contro il cancro al seno, che stava combattendo da un anno. Due anni dopo la diagnosi, non è ancora ufficialmente guarita, ma si sente bene e è tornata sulle scene. Vuole superare la sua malattia, come ha espresso in un'intervista a "Bunte". "Voglio vedere questo periodo di malattia come una parentesi. E questa parentesi ora è chiusa. Non voglio che rimanga costantemente."

Non si tratta di negazione o paura, ma di un desiderio di andare avanti. "Avrei solo voluto chiudere questo capitolo e passare oltre. Nella mia mente, penso: ho subito tutti i trattamenti e - hurra! - ho ricresciuto i capelli! Quindi, devo essere sana!"

Ma è troppo ottimista? Baumeister riconosce la sua mancanza di attenzione verso le cure post-cancro. "Lo so, non sono l'epitome di un paziente oncologico diligente. Ci sono voluto quattro, quasi cinque mesi, prima che finalmente andassi ai controlli post-trattamento. Il mio professore che mi seguiva mi ha rimproverato e mi ha fatto sentire in colpa per la mia negligenza", ha chiarito la 52enne. La sua famiglia ha sottolineato l'importanza delle cure post-trattamento e ora è tornata ai controlli regolari.

"Mi sento benissimo, sono tornata"

Si sente "fantastica" di nuovo. Tuttavia, ci sono giorni in cui si sente prosciugata. "Ma poi si pone la domanda: la stanchezza è dovuta al cancro o al lavoro?" Dal momento che Baumeister sta attualmente lavorando cinque giorni alla settimana per la serie "Die Spreewaldklinik" di Sat.1, è il suo primo ruolo importante dopo la malattia. "A volte devo pizzicarmi per assicurarmi che tutto questo sia reale", ha confessato. "Che la produzione abbia scelto me - una sopravvissuta al cancro e un'ex alcolista". Spera che l'industria lo veda come un segno positivo: "Mi sento benissimo, sono tornata e sono ansiosa di prendere e girare vari progetti".

Il suo alcolismo è qualcosa che ha affrontato nella sua biografia del 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". In ottobre, la 52enne festeggerà il suo settimo anniversario di sobrietà. "È una sensazione fantastica", ha detto Baumeister a "Bunte".

"Sono contenta del mio stato single"

Dal punto di vista medico, sta bene, il suo lavoro sta prosperando e la sua vita personale? Muriel Baumeister è felice di essere single. "Non sto attivamente cercando un partner - maschile o femminile. Sono contenta del mio stato single", ha detto Baumeister. "Sono semplicemente single e contenta così. Punto." Ha avuto "tre meravigliose relazioni nella sua vita".

Baumeister è stata sposata tre volte: ha un figlio nato nel 1993 dal suo matrimonio con l'attore Rainer Strecker (58). Nel 2006 ha dato alla luce una figlia il cui padre è l'attore Pierre Besson (57). Nel 2014, Baumeister è diventata madre di un'altra figlia.

