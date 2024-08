Mural che celebra la stella nera di pallavolo italiana, rovinato da graffiti razzisti

Egonu, 25 anni, di origini nigeriane, è nata a Padova e ha la cittadinanza italiana.

Un murale dell'artista di strada italiano Laika era stato creato per celebrare non solo il ritorno di Egonu in squadra, che ha battuto gli Stati Uniti per vincere l'oro nel volley femminile, ma anche il suo riconoscimento come MVP a Parigi 2024.

Il murale, intitolato "Italianità", è stato inaugurato lunedì di fronte alla sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano vicino allo stadio olimpico di Roma. Raffigurava Egonu in volo, mentre schiacciava una palla da volley con le parole "Stop al razzismo, all'odio, alla xenofobia, all'ignoranza".

In meno di 24 ore è stato deturpato, con la pelle dipinta di rosa e il messaggio contro l'odio cancellato.

A giugno, Egonu ha perso una causa per diffamazione contro il parlamentare europeo Roberto Vannacci, un ex generale dell'esercito membro del partito di destra della Lega di Matteo Salvini, che aveva scritto in un libro che i suoi lineamenti non "rappresentavano l'italianità".

Dopo che la squadra italiana ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi, battendo gli Stati Uniti 3-0 nella finale di domenica, ha riaffermato la sua posizione, dicendo ai media italiani: "Sono molto felice che la squadra italiana di volley abbia vinto e congratulo tutti gli atleti, especially Paola Egonu, che è un'atleta molto talentuosa.

"Io non ho mai messo in discussione la sua italianità", ha aggiunto, "ma voglio sottolineare ancora una volta che le sue caratteristiche fisiche non rappresentano la maggioranza degli italiani".

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto alla deturpazione con un'immagine del murale originale. "L'atto di vandalismo sul lavoro che ritrae Paola Egonu è semplicemente intollerabile", ha scritto su X. "È un insulto a una grande italiana che ha portato i colori del nostro paese in cima al mondo e a un artista impegnato. È triste notare che nel 2024 ci sono ancora dei razzisti, prigionieri della loro ignoranza che pensano di poter fermare il corso della storia".

Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, ha commentato su X, scrivendo: "È triste dover dare visibilità al gesto vigliacco di chi ha deturpato il murale della splendida Paola Egonu, ma ogni forma di razzismo deve essere denunciata e combattuta".

Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha pubblicato un'immagine del murale originale su X e ha espresso la sua "totale indignazione per questo grave atto di rozzo razzismo", aggiungendo "Il mio impegno contro qualsiasi forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola, sei il nostro orgoglio".

L'Italia non è estranea al razzismo nello sport. Gennaio, la squadra di calcio Udinese è stata sanzionata dopo che i suoi tifosi hanno fatto versi di scimmie contro il portiere del Milan Mike Maignan. Nel 2019, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata criticata dopo aver lanciato una campagna contro il razzismo utilizzando facce di scimmie con divise

