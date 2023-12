Muore la donna avvelenata in un caso irrisolto da decenni in Cina

Zhu Ling è morta venerdì a Pechino, ha annunciato la sua alma mater Tsinghua University in un post sulla piattaforma cinese di social media Weibo, che è stata inondata di condoglianze.

"Zhu Ling ha combattuto tenacemente contro il dolore per molti anni. Nel corso della sua vita, Zhu Ling ha sempre ricevuto cure, sostegno e incoraggiamento da parte di molti ex alunni, di tutti i ceti sociali e della scuola", ha scritto la prestigiosa università di Pechino, spesso chiamata "il MIT della Cina", nel post di sabato.

La morte di Zhu, avvenuta venerdì sera, è stata confermata anche dal padre Wu Chengzhi all'organo di informazione Southern Metropolis Daily, come riportato sabato dal giornale. Il padre ha dichiarato che sarebbe stata sepolta a Pechino. Il giornale ha riferito che i suoi funerali si terranno domenica.

Nel 1994, Zhu era al secondo anno di chimica e musicista affermata alla Tsinghua, quando iniziò ad avvertire dolori allo stomaco, perdita di capelli e altri sintomi apparentemente inspiegabili che si rivelarono poi essere segni di avvelenamento da tallio, come hanno riferito in precedenza i media statali.

La sostanza chimica altamente tossica - utilizzata nei veleni per roditori e insetti - alla fine ha reso Zhu praticamente cieca e con le capacità mentali di una bambina di sei anni.

Ha sofferto per mesi ed è entrata in coma prima che venisse diagnosticata la causa del suo disturbo. Nonostante i sospetti di omicidio e le indagini della polizia, nessuno è mai stato accusato.

Il caso di Zhu ha catturato l'attenzione del Paese nei decenni successivi al suo avvelenamento, scatenando indignazione e richieste di giustizia e responsabilità. Sabato, la sua morte è stata la prima voce di ricerca su Weibo, con oltre 400 milioni di visualizzazioni nel pomeriggio di sabato, mentre il dolore si riversava sugli utenti cinesi di Internet.

"Quando penso al suo imprevedibile calvario protrattosi per 30 anni, alle difficoltà oltre ogni dire e alla mancanza di giustizia, provo un senso di rabbia che non può essere domato", ha scritto Yan Feng, un professore di linguistica dell'Università di Fudan che ha 5,5 milioni di follower su Weibo. "Che il defunto riposi in pace e i vivi siano sereni".

"La ragazza che amava il guqin ci ha lasciato così, le auguro un buon viaggio! Non ci sarà più dolore in cielo!" ha commentato un altro commento con più di 10.000 like, riferendosi allo strumento musicale cinese che Zhu suonava.

Un'indagine inconcludente

Altri utenti dei social media sabato si sono concentrati sull'indagine infruttuosa delle autorità cinesi e sulle accuse passate secondo cui l'indagine potrebbe essere stata abbandonata a causa dei potenti legami della famiglia di un ex sospettato. I loro commenti hanno fatto eco alle richieste di giustizia sul caso che si sono periodicamente levate in Cina.

"Il motivo principale per cui il caso di Zhu suscita tanta rabbia e simpatia nell'opinione pubblica è che molte persone in Cina vedono in Zhu un pezzo di loro stessi: hanno subito un'ingiustizia di qualche tipo, ma non c'è mai stata un'indagine equa, indipendente o trasparente da parte delle autorità", ha dichiarato Yaqiu Wang, direttore di ricerca per la Cina presso l'organizzazione no-profit Freedom House con sede a Washington DC.

"I devoti genitori di Zhu, che si sono presi cura di lei per quasi tre decenni, simboleggiano anche l'assistenza familiare che la gente in Cina conosce intimamente e su cui deve fare affidamento, perché il sistema non è qualcosa di cui ci si possa fidare e su cui si possa fare affidamento", ha aggiunto Wang.

Il sistema giudiziario cinese è notoriamente opaco e i gruppi per i diritti dicono da tempo che può essere soggetto a interessi politici, anche se la Cina afferma di mantenere - e di aver rafforzato - il proprio stato di diritto.

In seguito all'avvelenamento, la polizia ha indagato su una delle compagne di stanza di Zhu, Sun Wei, ma l'ha poi scagionata come sospettata, secondo quanto riportato in precedenza dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

Molti netizen in passato hanno collegato l'indagine senza problemi al background familiare di Sun.

Nel 2013, quando ad aprile un caso di avvelenamento mortale in un dormitorio universitario di Shanghai ha riacceso l'interesse nazionale, gli utenti dei social media hanno lanciato una petizione al governo degli Stati Uniti chiedendo di prendere provvedimenti contro l'ex sospettato, che ritenevano risiedesse nel Paese.

Il nonno di Sun era un alto funzionario del governo nazionalista prima della presa di potere comunista della Cina nel 1949. In seguito ha ricoperto posizioni di rilievo - anche se in gran parte simboliche - nella Repubblica Popolare fino alla sua morte nel 1995.

Uno dei cugini del padre di Sun è stato considerato un leader nazionale dal 1993 al 2003, quando era vicepresidente del massimo organo di consulenza politica cinese.

Nel corso degli anni Sun ha rilasciato alcune dichiarazioni online su Tianya, un forum di discussione cinese su Internet, tra cui una nel 2005, in cui affermava che la polizia l'aveva scagionata come sospettata nel 1998 per mancanza di prove.

Sun, che secondo i media statali aveva accesso al tallio nel laboratorio dell'università, ha dichiarato di non essere l'unica studentessa ad avere accesso alla sostanza tossica e ha negato l'astio personale tra lei e Zhu. Riguardo ai legami politici della sua famiglia, ha detto che suo nonno era morto quando è stata interrogata.

Nel 2006, Sun ha dichiarato che la sua famiglia aveva presentato una domanda alla polizia per suo conto, chiedendo alle autorità di riaprire l'indagine per "scoprire la verità".

Nel 2013, quando il caso di Shanghai ha suscitato nuovamente l'interesse dell'opinione pubblica rispetto al caso di Zhu, Sun è ricomparsa sulla piattaforma Tianya e ha scritto: "Io, più di chiunque altro, vorrei consegnare il vero colpevole alla giustizia".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com