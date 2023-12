Muore a 98 anni Jacques Delors, statista che ha plasmato l'Unione Europea

Delors, socialista, ha avuto una carriera politica di alto profilo in Francia, dove è stato ministro delle Finanze sotto il presidente François Mitterrand all'inizio degli anni '80, prima di diventare presidente della Commissione europea nel 1985.

La sua presidenza decennale rimane la più lunga nella storia dell'istituzione e ha delineato i contorni dell'Europa moderna.

Sotto Delors, l'Unione europea è cambiata notevolmente, introducendo una serie di riforme fondamentali, tra cui l'Atto unico europeo, l'Accordo di Schengen, il programma di scambio studentesco Erasmus, una revisione della Politica agricola comune e l'Unione economica e monetaria, che in seguito ha portato alla creazione dell'Euro.

Nel marzo 2020, ha invitato i capi di Stato e di governo dell'UE a mostrare maggiore solidarietà in un momento in cui stavano litigando su una risposta comune alla pandemia Covid-19.

L'attuale Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha reso omaggio a Delors il giorno X, definendo il defunto statista un "visionario che ha reso più forte la nostra Europa".

"L'opera della sua vita è un'Unione europea unita, dinamica e prospera. Ha formato intere generazioni di europei, compresa la mia", ha aggiunto il Presidente della Commissione.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito Delors "uno statista dal destino francese, architetto inesauribile della nostra Europa" e "un combattente per la giustizia umana".

"Il suo impegno, i suoi ideali e la sua rettitudine ci ispireranno sempre. Saluto il suo lavoro e la sua memoria, e condivido il dolore dei suoi cari", ha aggiunto il Presidente francese su X.

Delors iniziò la sua carriera alla Banque de France - dove aveva lavorato anche suo padre - nel 1945 e successivamente si laureò in economia alla prestigiosa università parigina della Sorbona. Si impegnò nella Confederazione cristiana dei sindacati e nel 1950 ne fu nominato consigliere economico.

Dopo 17 anni Delors lasciò la Banque de France, dove aveva raggiunto i gradi dirigenziali. Passò a dirigere la divisione affari sociali della Commissione di pianificazione generale dello Stato. Dal 1969 al 1972 è stato consigliere principale per gli affari sociali del Primo Ministro Jacques Chaban-Delmas e membro del suo gabinetto. È stato anche professore associato all'Università di Parigi-Dauphine dal 1974 al 1979.

Delors si è iscritto al Partito socialista francese nel 1974 ed è stato eletto al Parlamento europeo cinque anni dopo. Ha presieduto la commissione per gli affari economici e monetari fino al maggio 1981, quando è stato nominato ministro delle Finanze francese dall'allora presidente Francois Mitterrand. È stato anche sindaco di Clichy dal 1983 al 1984.

Il giornale scandalistico britannico The Sun pubblicò notoriamente un titolo "Up Yours Delors" nel 1990, in opposizione ai piani di Delors per una maggiore integrazione dell'Unione europea.

Quando il suo mandato alla Commissione europea si concluse nel 1995, Delors fu considerato un serio candidato alla presidenza francese. Tuttavia, scelse di non candidarsi e, nel 1996, fondò il suo think tank. La sua unica figlia, Martine Aubry, è un importante politico francese ed ex leader del Partito Socialista Francese.

Fonte: edition.cnn.com