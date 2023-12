Muore a 88 anni l'ex senatore degli Stati Uniti e proprietario dei Milwaukee Bucks Herb Kohl

Kohl, democratico del Wisconsin e cofondatore della catena di grandi magazzini Kohl's, ha lavorato al Senato degli Stati Uniti per 24 anni. Da sempre appassionato di pallacanestro, nel 1985 acquistò la squadra della sua città natale per 18 milioni di dollari, assicurandosi che i Bucks rimanessero a Milwaukee. È stato anche un filantropo, donando milioni a studenti, insegnanti e scuole del Wisconsin.

"Per tutta la sua vita, Herb Kohl ha sempre messo le persone al primo posto, dai suoi dipendenti e le loro famiglie ai clienti e alle innumerevoli organizzazioni e iniziative benefiche", ha dichiarato JoAnne Anton, direttore delle donazioni della Herb Kohl Philanthropies.

Kohl ha venduto i Milwaukee Bucks nel 2014 dopo quasi tre decenni e ha donato 100 milioni di dollari per aiutare la squadra a costruire una nuova arena. In una dichiarazione, il commissario della National Basketball Association Adam Silver ha detto che Kohl ha stabilito lo standard per la proprietà delle squadre NBA.

"Il senatore Kohl era un caro amico e uno dei nostri migliori funzionari pubblici", ha dichiarato Silver. "Non c'è mai stato alcun dubbio sul suo straordinario impegno nei confronti della franchigia e della città che amava, e la sua visione e il suo impareggiabile contributo finanziario per la costruzione di una nuova arena a Milwaukee saranno ricordati per sempre".

In un comunicato, i Milwaukee Bucks hanno sottolineato che l'ex senatore è stato "un cittadino del Wisconsin per tutta la vita e orgoglioso di avere a cuore il suo Stato e la città di Milwaukee".

"Anche dopo aver venduto la squadra, il senatore Kohl amava i Bucks e lo si vedeva sempre con il cappellino della squadra in giro per la città", ha dichiarato la squadra, aggiungendo che nelle prossime settimane si terrà una commemorazione in suo onore.

Nato a Milwaukee nel 1935 da immigrati, Kohl ha trascorso la sua infanzia spazzando nel negozio di alimentari di famiglia e giocando a stickball con gli amici, tra cui Bud Selig, che sarebbe poi diventato commissario della Major League Baseball.

"Lo sport mi ha interessato per tutta la vita. Il basket è il mio sport preferito", ha dichiarato Kohl alla CNN nel 2002.

Ha lavorato con i suoi fratelli per far crescere il supermercato di famiglia in quella che sarebbe diventata una catena di grandi magazzini multimilionaria, secondo la sua fondazione. Kohl è stato presidente dell'azienda dal 1970 al 1978.

La famiglia vendette la propria partecipazione nell'azienda nel 1979. La vendita ha aiutato Kohl a investire non solo nello sport, ma anche a finanziare una campagna di successo per il Senato degli Stati Uniti nel 1988.

Kohl si è laureato all'Università del Wisconsin e ha conseguito un MBA ad Harvard, secondo la sua biografia congressuale. L'ex senatore ha anche prestato servizio nelle riserve dell'esercito degli Stati Uniti.

Da senatore, Kohl ha presieduto la commissione senatoriale per l'invecchiamento e ha fatto parte delle commissioni per la giustizia e per gli stanziamenti. Secondo la Herb Kohl Educational Foundation, ha spinto per un aumento degli investimenti federali nell'istruzione, ha contribuito a ripristinare i fondi per la prevenzione degli abbandoni scolastici e ha sostenuto i programmi di doppia iscrizione, tra le altre cose.

Il presidente del Partito Democratico del Wisconsin Ben Wikler ha ricordato il periodo trascorso da Kohl al Senato in una dichiarazione di mercoledì, descrivendo il defunto legislatore come un uomo la cui "vita rifletteva i valori profondi dello Stato che ha servito: duro lavoro, umiltà e generosità".

Fonte: edition.cnn.com