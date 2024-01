Muore a 88 anni l'ex rappresentante Eddie Bernice Johnson, che ha servito per quasi 30 anni il Congresso

Johnson, infermiera prima di entrare in politica, è nata nel 1935 a Waco, in Texas. Ha conseguito il diploma di infermiera nel 1955 e ha lavorato come legislatore statale del Texas dal 1972 fino alla sua elezione alla Camera degli Stati Uniti nel 1992, secondo la sua biografia congressuale.

È stata la prima donna di colore eletta a una carica pubblica statale da Dallas e la prima afroamericana e donna a presiedere la Commissione per la scienza, lo spazio e la tecnologia della Camera, secondo una dichiarazione del 2021 che segna l'annuncio del ritiro della Johnson dal Congresso da parte dell'allora presidente della Camera Nancy Pelosi.

Il presidente Joe Biden ha elogiato la Johnson in una dichiarazione di domenica per la sua dedizione alla popolazione del Texas settentrionale.

"È stata un'icona e un mentore per generazioni di funzionari pubblici, attraverso i quali la sua eredità di resilienza e di propositi durerà nel tempo", ha detto Biden.

La vicepresidente Kamala Harris ha dichiarato in un comunicato che è stato un privilegio lavorare al fianco della Johnson nel Congressional Black Caucus e che molti hanno beneficiato del suo "instancabile lavoro, me compresa".

"La sua eredità e la sua leadership si faranno sentire per le generazioni a venire", ha dichiarato Harris.

La rappresentante Jasmine Crockett, che ha vinto le elezioni nel 2022, rappresenta ora l'ex distretto di Johnson. Crockett ha pianto il suo predecessore su X, scrivendo: "Quando mi sentirò un po' persa, mi avvicinerò sempre per vedere se riesco a sentire la tua voce, deputata. Ti sei guadagnata il tuo riposo... Continuerò a sostenere il lavoro della tua vita!".

