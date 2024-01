Muore a 84 anni la leggenda della NASCAR Cale Yarborough

Non sono state fornite le cause del decesso.

"Cale Yarborough è stato uno dei concorrenti più duri che la NASCAR abbia mai visto", ha dichiarato il presidente e CEO della NASCAR Jim France su X, precedentemente conosciuto come Twitter. "La sua combinazione di talento, grinta e determinazione ha separato Cale dai suoi pari, sia in pista che nel libro dei record".

Yarborough ha dominato la NASCAR a metà degli anni '70, diventando il primo pilota a vincere tre titoli consecutivi nella massima divisione. Altre tre volte nella sua carriera si è classificato secondo nella classifica a punti.

Ha ottenuto 28 delle sue 83 vittorie in carriera negli anni del campionato 1976-1978 ed è al sesto posto nella classifica delle vittorie di tutti i tempi con il sette volte campione della NASCAR Cup Jimmie Johnson.

Il sette volte campione Richard Petty ha inviato le sue condoglianze su X e ha ricordato gli anni in cui hanno corso insieme.

"La rivalità e lo spirito competitivo di Yarborough con The King saranno sempre una parte rinomata della storia della NASCAR, che mostra il loro rispetto reciproco e l'intensità della loro competizione in pista", ha scritto Petty.

L'eredità di Yarborough comprende anche un incidente nella Daytona 500 del 1979, la prima gara NASCAR di 500 miglia trasmessa integralmente dalla TV nazionale. Il pubblico della CBS vide Yarborough affrontare Donnie Allison in una battaglia all'ultimo giro per la testa della corsa che vide le auto scontrarsi e i piloti colpirsi a vicenda sull'erba dell'infield, mentre Petty andò a vincere la gara. La lotta si inasprì quando il fratello di Allison, Bobbie, accostò la sua auto da corsa e si unì a lui.

Yarborough ha vinto quattro volte la gara principale della NASCAR e cinque volte la Southern 500 a Darlington, South Carolina.

Yarborough è stato inserito nella NASCAR Hall of Fame nel 2012, come membro della terza classe. Ha ringraziato la sua famiglia e i proprietari delle auto per cui ha corso nella sua carriera, tra cui l'Hall of Famer Junior Johnson, con cui ha vissuto le sue stagioni migliori.

"Junior cercava un pilota e io cercavo un passaggio. E ragazzi, ci siamo trovati bene e abbiamo fatto una bella cavalcata", ha detto Yarborough nel suo discorso di insediamento. "Junior, non ti ringrazierò mai abbastanza. Abbiamo fatto un bel giro".

Yarborough ha poi scherzato su quale sarebbe stato il totale della sua carriera se non avesse lasciato la squadra prima della stagione 1981 per gestire un programma limitato con altri proprietari e trascorrere più tempo con la sua famiglia.

"Se fossi rimasto con Junior non si sa quanti campionati... Richard Petty non sa quanti campionati avremmo potuto vincere. Forse non ci saresti nemmeno stato", ha detto, suscitando una grande risata da parte del pubblico e di Petty, il numero 1 di tutti i tempi con 200 vittorie.

Yarborough ha anche scherzato sulla sua mancanza di successo come proprietario di una squadra, con una sola vittoria in 11 anni.

Dopo il suo discorso, alla domanda se fosse d'accordo con il titolo di pilota più duro della NASCAR, ha risposto a Speed Network: "Se questo è quello che dicono, credo di essere d'accordo".

Dale Earnhardt Jr. gli ha reso omaggio su X.

"Una leggenda al volante, sicuramente, ma aveva una personalità, una grinta e una spavalderia che attiravano i fan di tutto il mondo verso di lui e verso la Nascar. Ha reso questo sport di gran lunga migliore per averne fatto parte. Il mio cuore va alla sua famiglia", ha scritto Earnhardt, ora emittente e proprietario di un team di gara.

Yarborough ha corso anche nelle Indy car per alcuni anni, dopo che Ford aveva abbandonato temporaneamente la NASCAR nel 1970, e si è classificato decimo nella 500 miglia di Indianapolis del 1972.

Jacob Lev della CNN ha contribuito a questo servizio.

