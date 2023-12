Muore a 79 anni il famoso wrestler giapponese diventato politico Antonio Inoki

Inoki - che è stato uno dei lottatori più noti del Giappone - ha affrontato il grande pugile Muhammad Ali in un incontro di arti marziali miste nel 1976.

La New Japan Pro-Wrestling (NJPW) - organizzazione che promuove il wrestling giapponese fondata da Inoki nel 1972 - ha twittato sabato di essere "profondamente rattristata per la scomparsa del nostro fondatore, Antonio Inoki".

"I suoi successi, sia nel wrestling professionistico che nella comunità globale, sono senza paragoni e non saranno mai dimenticati", ha aggiunto il tweet, affermando che i pensieri dell'organizzazione "sono con la famiglia, gli amici e i fan di Inoki".

Nato il 20 febbraio 1943 a Yokohama, una città a sud di Tokyo, Kanji Inoki si è trasferito in Brasile con la sua famiglia all'età di 13 anni, secondo un comunicato della NJPW. In Brasile ha incontrato il suo mentore e la star del pro-wrestling Rikidozan, che lo ha scovato.

Dopo il suo debutto nel 1960, Inoki divenne uno dei wrestler più conosciuti al mondo e avrebbe combattuto contro Ali in un raro incontro tra un wrestler e un pugile in una gara che, come ha dichiarato la World Wrestling Entertainment (WWE) in un comunicato, "ha aperto la strada all'avvento delle arti marziali miste, che sarebbero esplose in popolarità decenni dopo".

La WWE ha inserito Inoki nella sua Hall of Fame nel 2010.

Inoki è stato il primo del suo sport a entrare in politica ed è stato eletto membro della Dieta della Camera alta - l'assemblea nazionale giapponese - sia nel 1989 che nel 2013, come ha riferito sabato l'emittente pubblica giapponese NHK.

Ha promosso la pace anche attraverso lo sport e ha compiuto diversi viaggi in Corea del Nord durante il suo mandato di legislatore per migliorare le relazioni tra Pyongyang e Tokyo, ha aggiunto NHK.

Nel 2014 ha organizzato un incontro di wrestling a Pyongyang, coinvolgendo stelle del wrestling professionistico americano. Il viaggio è avvenuto in un momento di disgelo delle relazioni tra Giappone e Corea del Nord sulla questione dei rapimenti di cittadini giapponesi negli anni Settanta e Ottanta.

La CNN è stata invitata all'evento che ha visto le stelle dello spettacolo - tra cui l'ex stella della NFL Bob "The Beast" Sapp - partecipare a gare di braccio di ferro con gli abitanti di Pyongyang.

Secondo la NJPW, prima di morire Inoki aveva combattuto contro una rara malattia chiamata amiloidosi, che colpisce gli organi del corpo.

Fonte: edition.cnn.com