Muore a 78 anni Patrick Haggerty, stella emergente del country gay

Poteva essere la star del country amica dell'industria e rimanere nell'armadio, oppure poteva usare la musica per fare una dichiarazione su cosa significasse essere un uomo gay in un mondo profondamente discriminatorio.

Scelse quest'ultima opzione e "Lavender Country" del 1973 , il primo album di Haggerty registrato con lo stesso nome, è oggi considerato il primo album country registrato da un musicista gay dichiarato.

Haggerty, imperturbabile attivista per le cause LGBTQ e socialiste e padre sposato di due figli, per anni è stato persona non grata nel mondo della musica. "Lavender Country" era un disco dichiaratamente queer, con canzoni come "Cryin' These C**ksuckin' Tears", in un periodo in cui pochi musicisti di qualsiasi genere si sentivano a proprio agio nel dichiararsi gay.

È stato quindi sorprendente, soprattutto per Haggerty, quando nel 2014 ha avuto la possibilità di ripubblicare quello storico album e di registrarne un altro, esibendosi con altri musicisti country LGBTQ e condividendo la sua storia con milioni di persone. Alla fine è diventato una star della musica country.

"La stessa cosa che mi ha fatto affondare all'inizio è quella che mi ha portato in questa posizione", ha detto alla CNN all'inizio di quest'anno.

Haggerty, il pioniere del country settuagenario, è morto lunedì, alcune settimane dopo aver avuto un ictus, ha dichiarato Brendan Greaves, un amico intimo e dirigente di un'etichetta discografica. Haggerty aveva 78 anni.

Dall'oscurità alla celebrità

Haggerty non ha mai tentato di limitare o nascondere la sua omosessualità. Negli anni '60 è stato cacciato dai Corpi di Pace perché gay, ha raccontato alla CNN all'inizio di quest'anno. Ha trovato la sua famiglia nella comunità LGBTQ di Seattle, i cui membri hanno contribuito a convincere Haggerty, autoproclamatosi "cacciatore di palchi", a registrare un album. Nel 2014 ha dichiarato a Pitchfork che i suoi amici gay di Seattle erano "quelli per cui l'abbiamo fatto, ed è a loro che abbiamo suonato".

Haggerty scrisse "Lavender Country" come una dichiarazione all'industria musicale: si sarebbe rifiutato di piegarsi agli standard eteronormativi dell'epoca, e di certo non avrebbe cercato di mascherare la sua queerness. "Lavender Country" era un disco di protesta. Pensava che sarebbe stato l'ultimo.

Quando abbiamo fatto "Lavender Country", non eravamo stupidi", ha detto alla CNN. "Nessun genere avrebbe preso in considerazione quello che avevo da dire".

Nei decenni trascorsi tra il primo e il secondo album, Haggerty ha dedicato la sua vita all'attivismo. Socialista convinto - si definiva spesso "un marxista urlante" - ha sostenuto la consapevolezza dell'HIV/AIDS, le cause LGBTQ e i diritti civili dei neri americani. Con il marito ha avuto due figli e si è ritirato in una città al di là del Puget Sound, dove i suoi sogni musicali si sono esauriti da tempo.

"Ho riempito la mia vita con ogni genere di cose interessanti e coinvolgenti che erano significative per me e che non avevano nulla a che fare con la musica", ha dichiarato alla CNN a marzo.

Ma nel 2013 un collezionista di dischi ha acquistato il disco di Haggerty su eBay e lo ha condiviso con Greaves, che ha "chiamato a freddo" Haggerty e ha discusso di ripubblicare l'album con la sua etichetta, Paradise of Bachelors. Greaves ricorda che Haggerty era sospettoso: all'epoca, come ha raccontato alla CNN all'inizio di quest'anno, si esibiva gratuitamente per le folle delle case di riposo.

Quella telefonata con Greaves fu il primo passo per reintrodurre Haggerty e Lavender Country presso nuovi ascoltatori, molti dei quali erano affamati di una star del country gay. Paradise of Bachelors avrebbe poi ripubblicato l'omonimo primo album dei Lavender Country, un tempo disponibile solo per corrispondenza sul retro di un giornale alternativo di Seattle.

Nel giro di pochi mesi, Haggerty è stato spinto a entrare in un'industria che a lungo ha creduto lo avesse escluso.

"Alla fine, 35 anni di dolore represso per 'Lavender Country' sono esplosi e mi sono ritrovato in una pozza di lacrime", ha raccontato alla CNN il giorno in cui ha ricevuto la telefonata di Greaves. "Quel giorno la mia vita è cambiata completamente e per sempre".

È diventato una star del country a modo suo

Man mano che un numero maggiore di persone ascoltava "Lavender Country" e conosceva la storia di Haggerty, il suo contributo alla musica country veniva riconosciuto e apprezzato sempre di più. Haggerty è stato persino protagonista di un documentario del 2016 sulla sua vita e la sua eredità, e la sua musica ha fatto da colonna sonora a un balletto originale eseguito da una compagnia di San Francisco.

Ha eseguito le canzoni che aveva scritto più di 40 anni prima con nuove star del country gay come Orville Peck e Trixie Mattel, che hanno entrambi trovato un notevole successo per aver integrato la loro identità nei loro spettacoli.

Peck ha ricordato Haggerty come il "nonno del queer country" in un post su Instagram.

"Una delle anime più divertenti, coraggiose e gentili che abbia mai conosciuto, è stato il pioniere di un movimento e di un messaggio nel country che era praticamente inedito", ha scritto Peck, insieme alle foto dei due che si esibiscono insieme. "Una vera e propria leggenda".

Nel corso dell'ultimo anno, Lavender Country ha tenuto concerti in tutti gli Stati Uniti a sostegno del suo secondo disco, "Blackberry Rose", esibendosi con altri artisti country LGBTQ come Paisley Fields, che ha ricordato Haggerty come un "pioniere, impavido e schietto".

Conoscere Haggerty ha cambiato la vita di Greaves, ha scritto sugli account social della sua etichetta e di altre leghe. Più ancora della sua musica, Greaves ha raccontato alla CNN, sono preziosi per lui i ricordi di Haggerty che provava nel suo salotto, giocava con il figlio di Greaves e gli insegnava a fare la torta alla crema di banane.

"Mi ha insegnato a essere un padre migliore e una persona migliore", ha detto Greaves alla CNN. "Per quanto fosse schietto e rumoroso, e per tutto il suo comportamento da diva, che a volte era leggendario e difficile, era anche un uomo di famiglia, un amico e un mentore molto gentile e gentile".

Haggerty non ha mai aspirato alla celebrità del country nel senso tradizionale del termine e non ha rimpianti per la strada tortuosa che gli ha permesso di arrivarci. Ha comunque espresso l'incredulità di poter vivere il suo sogno - suonare musica con un messaggio - e di poterlo fare a modo suo.

"In segreto, ho sempre voluto essere un hambone, lo ammetto", ha dichiarato alla CNN. "Ma ora posso usare la mia hambone-edness per fomentare il cambiamento sociale e lottare per un mondo migliore".

Fonte: edition.cnn.com