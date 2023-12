Muore a 73 anni il membro della Hall of Famer dell'NBA Bob Lanier

Lanier, che ha giocato per 14 anni nella NBA, è morto dopo una breve malattia, circondato dalla famiglia, ha dichiarato la NBA in un comunicato.

"Bob Lanier è stato un giocatore da Hall of Fame e uno dei centri più talentuosi della storia della NBA, ma il suo impatto sulla lega è andato ben oltre i risultati ottenuti sul campo", ha dichiarato il commissario della NBA Adam Silver nel comunicato.

"La sua enorme influenza sulla NBA si è vista anche durante il periodo in cui è stato presidente della National Basketball Players Association, dove ha giocato un ruolo chiave nella negoziazione di un contratto collettivo che ha cambiato le carte in tavola".

Lanier è stato anche ambasciatore globale della Lega per oltre 30 anni, "viaggiando in tutto il mondo per insegnare i valori del gioco e avere un impatto positivo sui giovani di tutto il mondo", ha detto Silver.

"Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Bob", ha aggiunto Silver.

La leggenda dell'NBA giocava da centro con movimenti "fluidi", nonostante il suo metro e ottanta di altezza, secondo la sua biografia NBA. Si ritirò nel 1984 e fu inserito nella Hall of Fame nel 1992.

Secondo la biografia, i Detroit Pistons hanno scelto Lanier da St. Bonaventure nel 1970 con la prima scelta assoluta. È stato nominato nell'NBA All-Rookie Team per il 1970-71 e ha avuto una media di 15,6 punti in quella stagione. Nel 1974 è stato nominato NBA All-Star Most Valuable Player.

"L'organizzazione dei Detroit Pistons è profondamente addolorata per la scomparsa di Bob Lanier, una vera leggenda che ha significato molto per la città di Detroit e per generazioni di tifosi dei Pistons", ha dichiarato mercoledì il proprietario dei Pistons Tom Gores in un comunicato.

"Per quanto Bob fosse agguerrito e dominante in campo, era altrettanto gentile e d'impatto nella comunità", ha detto Gores. "Come ambasciatore dell'organizzazione dei Pistons e della NBA, ha rappresentato la nostra lega, la nostra franchigia e i nostri tifosi con grande passione e integrità".

Lanier si è poi unito ai Milwaukee Bucks e li ha guidati a cinque titoli di divisione consecutivi nella stagione regolare.

"Ho imparato molto da Bob semplicemente osservando come si relazionava con le persone. Era un caro amico che mi mancherà molto, così come mancherà a tanti colleghi della NBA che sono stati ispirati dalla sua generosità", ha dichiarato Silver.

Fonte: edition.cnn.com