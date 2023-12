Muore a 27 anni l'ex difensore internazionale della Turchia Ahmet Calik

"Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalik, che ha conquistato l'amore dei nostri tifosi e della nostra città fin dal primo giorno in cui è arrivato al nostro Konyaspor. Le nostre condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalik", ha dichiarato il club su Twitter.

Un comunicato della Federcalcio turca ha dichiarato che Calik è morto in un "incidente stradale".

"È con profonda tristezza che abbiamo appreso che il calciatore dell'İttifak Holding Konyaspor Ahmet Çalık, che ha giocato anche nella nostra Nazionale, è deceduto a causa di un incidente stradale", si legge.

"Le nostre condoglianze alla famiglia, ai parenti, al club Ittifak Holding Konyaspor e alla comunità calcistica turca".

Calik, che giocava principalmente come difensore centrale, ha iniziato la sua carriera nel Gençlerbirliği Ankara, prima di un periodo di tre anni nel gigante turco Galatasaray, durante il quale il club ha vinto due volte il campionato turco e la Coppa di Turchia.

Nel 2020 si è trasferito al Konyaspor, dove è diventato un titolare fisso, con oltre 50 presenze.

Dopo aver fatto la trafila delle giovanili turche, Calik ha guadagnato otto presenze nella nazionale maggiore tra il 2015 e il 2017, segnando un gol in un'amichevole contro la Moldavia.

Ha fatto parte della squadra turca per Euro 2016, ma non ha partecipato al torneo.

Calik ha giocato tutti i 90 minuti nell'ultima partita del Konyaspor, domenica 9 gennaio, quando il club ha perso 1-0 in casa contro il Sivasspor.

Il Galatasary ha reso omaggio a Calik su Twitter, dicendo: "È con profonda tristezza che abbiamo appreso della morte del nostro ex calciatore Ahmet Çalık. Che Dio abbia pietà del defunto e le nostre condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai suoi cari e alla comunità sportiva turca".

