Maria Kalesnikova, oppositrice bielorussa imprigionata, è in condizioni critiche secondo la sorella Tatjana Chomitsch. Kalesnikova, detenuta da quattro anni in condizioni disumane, pesa ora 45 kg e misura 1,75 metri. Chomitsch, basandosi su informazioni di ex prigionieri, sostiene che questo è un punto critico poiché nessuno può resistere a lungo a tali condizioni. Accusa le autorità di torturare mentalmente e fisicamente la sorella. Il ministero degli Interni bielorusso non ha ancora risposto alle domande sulla condizione di detenzione di Kalesnikava. La 42enne, simbolo di resistenza dalle proteste del 2020 contro il presidente Alexander Lukashenko, sta scontando una condanna di 11 anni per presunti tentativi di prendere il potere.

Lithuania e Germania hanno firmato un accordo per il dispiegamento di una brigata pronta alla battaglia in Lituania, come parte della NATO. I ministri della Difesa Boris Pistorius e Laurynas Kasciunas hanno firmato questo documento a Berlino. L'accordo serve a rafforzare l'Accordo sullo Status delle Forze della NATO, fornendo chiarezza sullo status legale dei soldati e dei civili tedeschi residenti in Lituania. L'obiettivo è offrire certezza giuridica, stabilendo regolamentazioni per la residenza, le tasse, le scuole, la salute pubblica, il traffico e la sicurezza pubblica. La spina dorsale legale per l'istituzione di istituti educativi tedeschi in Lituania è stata stabilita da questo contratto. La brigata dovrebbe iniziare le operazioni entro il 2027.

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio, come dichiarato dall'FSB. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riportata dall'agenzia di stampa TASS, l'ambasciata britannica sta intenzionalmente causando sofferenza al popolo russo. L'espulsione potrebbe essere legata ai colloqui sulla possibilità che il Regno Unito e gli Stati Uniti autorizzino all'Ucraina l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. Il primo ministro britannico Starmer è previsto per oggi alla Casa Bianca per incontrare il presidente Biden.

Il presidente ucraino Selenskyj ha a lungo sostenuto l'approvazione di missili a lungo raggio per colpire le installazioni militari russe. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno ora valutando questa allineamento, in sintonia tra loro. Il presidente russo Putin risponde prontamente, avvertendo l'Occidente.

La Russia è ansiosa di condividere le sue informazioni sulle armi occidentali con i suoi partner, secondo il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin. Parlando a una conferenza sulla sicurezza in Cina, Fomin spiega che i conflitti hanno portato a una vasta conoscenza sulla neutralizzazione delle armi occidentali. La Russia è disposta a condividere queste informazioni con i suoi partner, poiché la guerra moderna ruota intorno a questi conflitti. Le armi russe hanno dimostrato la capacità di contrastare le armi occidentali.

Cinque uomini sono stati arrestati per aver eseguito attacchi incendiari a Kyiv, agendo per un'agenzia di intelligence russa, secondo l'agenzia di intelligence interna ucraina. Gli uomini sono stati accusati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito, secondo l'agenzia. Gli uomini, provenienti da diverse regioni ucraine, si sono trasferiti a Kyiv in cerca di lavoro. Sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram, attirati dalla promessa di denaro facile. Tuttavia, non hanno mai ricevuto alcun compenso.

Il capo rabbino dell'Ucraina, Moshe Asman, piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, ucciso durante l'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì, cui hanno partecipato soldati, veterani e altri. Samborskij, 32 anni, è stato dichiarato disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, ha condiviso il rabbino Asman sui social media. L'ha adottato come orfano di 10 anni. L'ultima volta che ha comunicato con suo figlio è stato il 17 luglio.

Il Giappone ha preso misure d'emergenza dopo che due aerei russi hanno sorvolato il suo territorio. Gli aerei russi non hanno violato lo spazio aereo giapponese, secondo il ministero della Difesa. Gli aerei Tu-142 hanno volato verso Okinawa dal primo mattino fino al tardo pomeriggio. L'Air Self-Defense Force del Giappone ha reagito, inviando aerei da combattimento in allerta. Gli aerei russi hanno continuato verso le Curili, una regione contesa tra Giappone e Russia. Iniziata questa settimana, le navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato gli esercizi congiunti nel Mar del Giappone. Gli esercizi fanno parte di un'operazione navale più ampia. Gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone per l'ultima volta nel 2019.

La marina ucraina ha rivelato nuovi dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave civile nel Mar Nero. Secondo il loro resoconto, un bombardiere Tu-22 ha presumibilmente lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. La nave, che portava la bandiera della nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis, si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine al momento. Era in rotta dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto, trasportando un carico di grano. Secondo un rapporto della BBC, la nave si trovava nella zona economica esclusiva della Romania in quel momento. Il rapporto suggerisce anche che un missile Ch-31, utilizzato per la soppressione radar e con una potenza esplosiva significativamente inferiore rispetto al Ch-22, sia stato utilizzato invece.

Incidente alla Linea di Confine: Morte di un Soldato Moldavo

02:18 Primo Ministro del Regno Unito: "Non stiamo cercando conflitto con la Russia"

Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer ha respinto l'affermazione del Presidente Putin secondo cui i paesi occidentali che forniscono armi a lungo raggio per attacchi profondi nel territorio russo sono equivalenti all'ingresso di NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", ha sostenuto Starmer. Il Regno Unito è completamente a sostegno di questo diritto e offre opportunità di formazione in tal senso. "Ma non stiamo cercando conflitto con la Russia - questo non è affatto il nostro intento", ha ribadito il Primo Ministro del Regno Unito.

01:09 Ex ambasciatore USA a Kyiv: Harris sarebbe "più assertiva" nel sostenere l'Ucraina

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ipotizza che se eletta, la candidata presidenziale democratica Kamala Harris sarebbe "più assertiva" nel sostenere l'Ucraina rispetto all'attuale inquilino, Biden. Ha dimostrato questa posizione in alcuni ambiti, ha confermato Taylor in un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato deliberativo in alcune decisioni, come quelle riguardanti i HIMARS, i carri armati Abrams e i caccia F-16, e attualmente è cauto nel permettere all'Ucraina di lanciare attacchi profondi in Russia. Taylor prevede un approccio "più assertivo" da parte di Harris, in parte a causa della sua probabile assemblea di un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky ringrazia l'Estonia per l'aiuto militareIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceve il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. Il membro dell'UE e della NATO del Baltico ha impegnato lo 0,25% del suo PIL annuale per le esigenze della difesa dell'Ucraina. Le discussioni hanno anche riguardato la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Inoltre, il Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriore supporto durante il loro incontro con Zelensky.

23:19 Servizio di Intelligence tedesco non obbligato a rivelare valutazione della situazione militare all'Ucraina a un giornalistaIl Servizio Federale di Intelligence (BND) non è obbligato a condividere con un giornalista se ha caratterizzato una vittoria militare per l'Ucraina come difficile o impossibile in discussioni di sfondo. Il BND non è neanche obbligato a rivelare quali media hanno partecipato a queste discussioni, come deciso dalla Corte Amministrativa Federale di Lipsia. La richiesta del giornalista per un'ordinanza provvisoria è stata principalmente respinta. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni sul numero di discussioni individuali confidenziali sulla situazione militare dell'Ucraina quest'anno. Il giornalista ha presentato una richiesta urgente al giornale. La corte ha spiegato che il motivo di ciò era un articolo del giornale di maggio, che riferiva che un politico della CDU aveva dichiarato che il BND diffondeva intenzionalmente una valutazione negativa della situazione militare dell'Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Politici della Coalizione del Segnale di Traffico sostengono l'impiego di armi a lungo raggio contro la RussiaI politici della Coalizione del Segnale di Traffico sostengono il permesso a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli all'interno della Russia. È appropriato e in linea con il diritto internazionale attaccare i bersagli militari all'interno della Russia con missili occidentali a lungo raggio, afferma l'esperto di politica estera SPD Michael Roth a T-Online. Roth menziona gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio come possibili bersagli per le armi a lungo raggio all'interno della Russia. Queste basi vengono apparentemente utilizzate per lanciare "attacchi crudeli sui bersagli civili ucraini" e possono essere efficacemente fermate attaccandole. Il presidente del Comitato per la Difesa, Marcus Faber del FDP, afferma che l'approvazione per "colpire gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è da tempo attesa". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza la popolazione civile ucraina quotidianamente con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per difendere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance discute i pensieri di Trump sul conflitto dell'UcrainaCome menzionato dal candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance, il potenziale Presidente Donald Trump potrebbe proporre una zona demilitarizzata speciale tra l'Ucraina e la Russia per porre fine al conflitto in corso. Vance ha condiviso questa prospettiva durante una chiacchierata con il produttore televisivo Shawn Ryan, suggerendo una possibile riunione di russi, ucraini ed europei per esplorare potenziali soluzioni pacifiche. Vance ha espresso ottimismo, credendo che Trump potrebbe siglare rapidamente l'accordo. Trump è noto per i suoi stretti legami con il Presidente russo Vladimir Putin e le sue frequenti critiche all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. È noto per aver affermato che potrebbe porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, although non ha rivelato i dettagli del suo piano.

21:03 "Siamo russi, Dio è con noi" - Raduno fascista a San PietroburgoNumerosi nazionalisti e fascisti russi a San Pietroburgo ripetono il mantra: "Siamo russi. Dio è con noi". Lo ripetono ripetutamente insieme a "Avanti, russi!". La loro manifestazione commemora l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, un eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Solovyov, il propagandista del Cremlino, suggerisce ulteriori espansioniIl popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov esprime la sua opinione secondo cui la Russia non dovrebbe limitarsi a sottomettere l'Ucraina. Solovyov suggerisce che l'ostacolo finale sarebbe l'Oceano Atlantico. Suggerisce possibili siti per il dispiegamento delle truppe russe a Berlino, Lisbona, Madrid e persino Parigi. Quando gli viene ricordata la limitata popolazione russa, Solovyov risponde, alludendo alla Bielorussia, "I fratelli bielorussi sono con noi". In alternativa, potrebbe essere considerata la Cina.

20:01 Volontari britannici si preparano per l'invernoIn diverse case ucraine che hanno resistito ai bombardamenti, le finestre mancanti rappresentano un problema grave con l'avvicinarsi dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" si affretta a installare finestre temporanee in queste zone di guerra.

