- Münster-Coach assicura un'espansione oltre i limiti attuali

L'allenatore del Munster, Sascha Hildmann, considera del tutto plausibile un upset contro il VfB Stuttgart. Nonostante le deludenti prestazioni nella 2. Bundesliga dopo la promozione, l'allenatore è fiducioso che la sua squadra possa tenere testa ai vicecampioni della lega nella prima partita della DFB-Pokal martedì (ore 20:45/ARD e Sky).

Hildmann ha commentato: "Ogni giocatore si spingerà al massimo per godersi l'esperienza. Siamo entusiasti di un pubblico numeroso e dell'atmosfera elettrica." Riguardo agli avversari insoliti che stanno affrontando, come Kaiserslautern, Stuttgart e Amburgo, Hildmann ha espresso: "È piuttosto impressionante e qualcosa che apprezziamo molto."

Inizio difficile alla stagione dopo la promozione

Originariamente membro fondatore della Bundesliga, il Munster è stato retrocesso nella seconda divisione dopo 33 anni durante l'estate. Nonostante le prestazioni generalmente solide, sta ancora affrontando le sfide nella seconda divisione. Sabato, la squadra di Hildmann ha purtroppo subito il gol della vittoria negli ultimi minuti contro Kaiserslautern, subendo una sconfitta per 0:1. La squadra promossa non ha ancora vinto, con un solo punto in tre partite. "Tuttavia, sono positivo che presto saremo ripagati per il nostro duro lavoro", ha detto l'allenatore del Munster.

