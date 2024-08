- Munich Re vuole essere prudente nonostante i suoi elevati profitti

Nonostante i danni causati dai disastri naturali e un'economia debole, il più grande riassicuratore del mondo, Munich Re, continua a fare buoni affari. Nella prima metà dell'anno, la società del DAX di Monaco ha già raggiunto i tre quarti del suo obiettivo di profitto annuale di cinque miliardi di euro, guadagnando circa 3,8 miliardi di euro nel primo semestre. Tuttavia, il CEO Joachim Wenning e il CFO Christoph Jurecka mantengono un atteggiamento prudente. Data l'aumento dei danni causati dagli attacchi informatici anno dopo anno, la società sta diventando anche più cauta nel suo business di assicurazione cyber.

Wenning ha fatto intuire che la società potrebbe superare il suo obiettivo di profitto di cinque miliardi di euro entro la fine dell'anno: "È diventato un po' più probabile che potremmo addirittura superare questo obiettivo entro la fine dell'anno". Tuttavia, ciò dipenderebbe dal fatto che non si verifichi alcun grande disastro naturale che causi elevate perdite.

Gli uragani sono il principale rischio

Il principale business di Munich Re è l'assicurazione delle compagnie assicurative primarie come Allianz. I rischi tradizionali sono i disastri naturali, con gli uragani sulla costa orientale degli Stati Uniti che spesso sono i più costosi a causa dei valori assicurati. Tuttavia, poiché la stagione degli uragani termina in autunno, i buoni numeri nella prima metà dell'anno non garantiscono un buon anno nel suo insieme.

I primi sei mesi di quest'anno sono stati leggermente meno costosi per la società in termini di perdite per disastri naturali, con circa 1,1 miliardi di euro, rispetto al primo semestre del 2023. Tuttavia, le perdite stanno aumentando a lungo termine. "Le perdite annuali superiori a 100 miliardi di dollari sono ora comuni", ha detto Wenning, facendo riferimento ai costi economici globali stimati. Attualmente, questo beneficia il business del riassicurazione, poiché l'industria ha potuto implementare aumenti dei prezzi complessivi.

Prudenza nell'assicurazione cyber

Nonostante la forte domanda, Munich Re sta diventando sempre più cauto nel suo business di assicurazione cyber a causa della diffusa criminalità informatica. Quest'anno, Munich Re è stata molto cauta nella conclusione dei contratti e non ha rinnovato alcuni contratti. "Vogliamo evitare di essere attirati in un segmento in cui i rischi cyber sistemici potrebbero materializzarsi come perdite per noi, poiché ciò non sarebbe semplicemente sostenibile", ha detto il CEO. Wenning ha posto la quota di mercato globale di Munich Re nel business cyber al dieci percento. "Non vogliamo che diventi il 20 o il 30 percento".

Data l'aumento della frequenza e del costo degli attacchi informatici, Munich Re sta valutando con cautela l'espansione del suo portafoglio di assicurazione cyber.

