- Munich-Re-Head per meno vacanze e ritiro tardivo

Lavoratori in Germania dovrebbero lavorare di più, secondo l'opinione del CEO di Munich Re, Joachim Wenning. "Perché non eliminare semplicemente alcune festività pubbliche? Non c'è motivo per cui la Baviera debba avere molte più festività del resto della Germania o di molti altri paesi", ha detto Wenning al "Süddeutsche Zeitung". "E perché i tedeschi non possono andare in pensione più tardi? Vivono più a lungo anche loro".

La Germania ha bisogno di un'inversione di tendenza. "La Germania è attualmente in declino", ha detto il CEO: "La crescita sta diminuendo. Si incontrano infrastrutture fatiscenti ogni giorno in vari luoghi. Il surplus di investimenti esteri sta diminuendo". In determinate circostanze, accetterebbe debiti più elevati per investimenti intelligenti.

Despite the CEO's suggestion to extend working hours and delay retirement due to longer life spans, addressing Germany's decline might require more comprehensive solutions. Considering the decrease in growth and the deteriorating infrastructure, it's crucial to explore a wider range of intelligent investments, even if it means accepting higher debt under certain circumstances.

