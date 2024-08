- Muller viene abbinato due volte nella formazione iniziale di Kompany.

Sotto la guida di Thomas Müller, il manager di FC Bayern Monaco Vincent Kompany ha inaugurato la stagione con una vittoria netta per 4:0 (2:0) contro la neopromossa squadra di seconda divisione SSV Ulm nella DFB-Pokal. Kompany, che ha scelto di non schierare Leon Goretzka, ha trascorso gran parte della partita a bordo campo, applaudendo la prestazione del suo team. Il belga ha potuto festeggiare la prosecuzione di una striscia in corso: il Bayern è stato eliminato nella fase a gironi solo due volte dal 1995/96.

I tiri di Müller all'inizio della partita (al 12' e al 15') hanno permesso a Kompany, vestito con pantaloni scuri, una maglietta bianca e un cappello scuro, di rilassarsi per gran parte della partita allo stadio Donaustadion. Dopo l'intervallo, il Bayern ha faticato a chiudere la partita contro l'ostica Ulm. Kingsley Coman ha portato il vantaggio a 3:0 (79') e il sostituto Harry Kane ha segnato il quarto gol all'89'.

Le difficoltà di Goretzka

I gol di Müller lo hanno portato a 35 e 36 nella DFB-Pokal, piazzandolo tra i migliori 8 marcatori di sempre. Tuttavia, l'argomento principale della discussione post-partita è stato l'assenza di Goretzka dalla squadra. Non selezionato per il campionato europeo casalingo e con difficoltà a trovare spazio al Bayern, Goretzka non è stato incluso nella squadra della coppa di Monaco.

"La nostra squadra è incredibilmente talentuosa. Abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro centrocampo," ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl prima della partita su ZDF. Goretzka ha un contratto, e il Bayern onora tutti i contratti. "È completamente normale discutere di potenziali scenari sportivi futuri," ha aggiunto Eberl. Il contratto di Goretzka scade il 30 giugno 2026 - il suo futuro rimane incerto.

Müller, il performer costante della Pokal

L'attesa partita della Pokal ha perso la sua tensione fin dalle prime fasi. Di fronte a Ralf Rangnick, che ha portato Ulm a grandi successi in passato e che è stato candidato per l'incarico di allenatore del Bayern, i padroni di casa hanno lottato coraggiosamente. Ogni sfida, ogni tackle della squadra di Thomas Wörle contro le giocatrici del Bayern è stata acclamata dalla maggior parte dei 17.400 spettatori presenti allo stadio Donaustadion.

Ma Müller, il veterano della Pokal del Monaco, ha guidato la partita come previsto. Joshua Kimmich ha lanciato la palla a Müller, che ha segnato senza difficoltà nel suo stile abituale. Il 34enne ha segnato il secondo gol poco dopo, grazie all'assist di Serge Gnabry. Solo Charly Körbel (70 per l'Eintracht Frankfurt) e Manfred Kaltz (67 per l'Hamburger SV) hanno giocato più partite della Pokal per un singolo club di Müller per il Bayern (66).

I fuochi d'artificio dei tifosi del Bayern

Dopo la ripresa, Kompany ha atteso che il fumo si dissipasse da un grande spettacolo pirotecnico dei tifosi del Bayern prima di tornare al suo posto in panchina, scambiando saluti con molti presenti.

La squadra di Ulm, sovrastata, ha tenuto la testa alta, anche se il loro portiere Christian Ortag è stato costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora a causa di un bernoccolo e di vertigini. I padroni di casa sono arrivati

