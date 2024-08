- Müller supera Maier: il tifoso preferito ora possiede la pietra miliare storica del Bayern

Leggenda del Calcio e Detentore di Record: Thomas Müller ha consolidato il suo posto nel mondo del calcio. Iniziando ciò che potrebbe essere l'ultimo tratto della sua carriera da professionista, il 34enne ha recentemente inciso il suo nome nei prestigiosi annali del Bayern Monaco con due imprese eccezionali.

In una vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg nella giornata di domenica, Müller ha superato Sepp Maier come leader assoluto di presenze nella Bundesliga tedesca, arrivando a 474. Il suo debutto risale al 15 agosto 2008 contro l'Hamburger SV, in un pareggio per 2-2, con Jürgen Klinsmann ancora alla guida del Bayern.

Müller è ora pronto a superare il leggendario portiere Maier e il suo record di 709 presenze per il Bayern in tutte le competizioni nell'imminente partita casalinga contro lo SC Freiburg.

Dopo la partita a Wolfsburg, il direttore sportivo Christoph Freund ha elogiato l'influenza di Müller sulla squadra, dichiarando: "Con la sua esperienza, la sua fede incrollabile e la sua passione per il gioco, egli beneficia la squadra". Müller è entrato in campo al 65' con il Bayern sotto per 1-2, e la squadra è riuscita a rimontare e vincere per 3-2. Freund ha elogiato il ruolo di Müller nei momenti cruciali della partita.

Nonostante la sua vasta esperienza e i 16 anni nella scena professionistica, Müller non si sente a suo agio nel ruolo di riserva di Jamal Musiala, Harry Kane o Michael Olise: "Vorrei iniettare un po' di energia nella squadra prima", ha detto.

