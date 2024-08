- Müller: "Il calcio è troppo veloce e vivace"

Thomas Müller si dice soddisfatto dello sviluppo di Bayern Monaco sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany. Tutto richiederà tempo, ha detto a "Kicker". "Ma al momento sembra che tutto sia ben pianificato. Mi piace che siamo riusciti a realizzare le cose che ci eravamo prefissati nei primi incontri di prova", ha spiegato il 34enne.

Non è chiaro se continuerà la sua carriera oltre questa stagione e se continuerà a giocare per il Bayern Monaco. "Attualmente non so qual è il mio ruolo. Il calcio è troppo veloce e dinamico per questo", ha detto Müller. Si sente "in forma smagliante e pieno di energia".

Müller approva l'approccio della nuova squadra tecnica e lo stile di gioco basato sull'anticipo. "Certo, mi piace che abbiamo di nuovo un approccio alla pressione, che si adatta alle mie forze", ha detto. "Ho dimostrato nella semifinale di Champions League e all'Europeo che posso ancora creare gol e opportunità di gol al più alto livello in pochissimo tempo".

