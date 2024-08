- MTV Video Music Awards: Taylor Swift è in testa alle nomination

Pop Superstar Taylor Swift è di nuovo la favorita per vincere grosso ai Video Music Awards di MTV quest'anno. Con dieci nomination, comprese le categorie per Video, Artista e Canzone dell'Anno, la 34enne guida la classifica. Lo scorso settembre, la cantante ("Anti-Eroe") ha portato a casa nove ambiti trofei alla serata di premiazione del canale musicale.

La sua canzone "Fortnight" dall'album "The Tortured Poets Department" ha ottenuto il maggior numero di nominazioni. Questo ha beneficiato il rapper Post Malone, che Swift ha portato a bordo per il successo. Grazie alla sua collaborazione con Swift e al suo lavoro con la star country Morgan Wallen su "I Had Some Help", Post Malone ora ha nove nomination.

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso"), e Eminem ("Houdini") hanno ciascuno sei possibilità di vincere, seguite da SZA e Megan Thee Stallion con cinque nomination ciascuna. Altri artisti con una chance di vincere includono Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Teddy Swims, Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla e GloRilla.

Nella categoria principale, Video dell'Anno, Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem, SZA e Taylor Swift ft. Post Malone si contenderanno il premio.

La serata dei premi avrà luogo il 10 settembre nello stato americano di New York. I premi sono stati assegnati dal 1984. I fan possono votare online per i loro preferiti. I trofei presentano una figura di astronauta che tiene una bandiera MTV.

