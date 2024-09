MTV Video Music Awards 2024: testimoniate i vincitori svelati

Megan Thee Stallion è la protagonista dell'evento in cui Katy Perry riceverà il premio Video Vanguard Award e si esibirà con un medley della sua intera carriera.

Eminem ha dato il via all'evento insieme a Jelly Roll. Altri artisti in programma sono Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro, Lenny Kravitz e Sabrina Carpenter.

Taylor Swift ha ottenuto la maggior parte delle sue dieci nomination grazie al video musicale in bianco e nero del singolo di apertura del suo album, "Fortnight", in collaborazione con Post Malone. Sabrina Carpenter, insieme a Eminem e Ariana Grande, ha ricevuto sei nomination ciascuno. SZA e Megan Thee Stallion hanno ricevuto cinque nomination ciascuna.

Di seguito l'elenco completo dei nominati, con i vincitori in grassetto:

VIDEO DELL'ANNO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”Billie Eilish – “Lunch”Doja Cat – “Paint The Town Red”Eminem – “Houdini”SZA – “Snooze”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTA DELL'ANNO

Ariana GrandeBad BunnyEminemSabrina CarpenterSZATaylor Swift

CANZONE DELL'ANNO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”Jack Harlow – “Lovin On Me”Kendrick Lamar – “Not Like Us”Sabrina Carpenter – “Espresso”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”Teddy Swims – “Lose Control”

MIGLIOR NUOVO ARTISTA

Benson BooneChappell RoanGracie AbramsShaboozeyTeddy SwimsTyla

MIGLIOR ESPRESSIONE ARTISTICA DELL'ANNO

Agosto 2023: Kaliii – “Area Codes”Settembre 2023: GloRilla – “Lick or Sum”Ottobre 2023: Benson Boone – “In the Stars”Novembre 2023: Coco Jones – “ICU”Dicembre 2023: Victoria Monét – “On My Mama”Gennaio 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”Febbraio 2024: Teddy Swims – “Lose Control”Marzo 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”Aprile 2024: Flyana Boss – “Yeaaa”Maggio 2024: Laufey – “Goddess”Giugno 2024: Le Sserafim – “Easy”Luglio 2024: The Warning – “Automatic Sun”

MIGLIOR COLLABORAZIONE

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”Jung Kook ft. Latto – “Seven”Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MIGLIOR POP

Camila CabelloDua LipaOlivia RodrigoSabrina CarpenterTate McRaeTaylor Swift

MIGLIOR HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”Eminem – “Houdini”GloRilla – “Yeah Glo!”Gunna – “Fukumean”Megan Thee Stallion – “BOA”Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!”

MIGLIOR R&B

Alicia Keys – “Lifeline”Muni Long – “Made For Me”SZA – “Snooze”Tyla – “Water”Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”Victoria Monét – “On My Mama”

MIGLIOR ALTERNATIVO

Benson Boone – “Beautiful Things”Bleachers – “Tiny Moves”Hozier – “Too Sweet”Imagine Dragons – “Eyes Closed”Linkin Park – “Friendly Fire”Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MIGLIOR ROCK

Bon Jovi – “Legendary”Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”Green Day – “Dilemma”Kings of Leon – “Mustang”Lenny Kravitz – “Human”U2 – “Atomic City”

MIGLIOR LATINO

Anitta – “Mil Veces”Bad Bunny – “Monaco”Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”Myke Towers – “Lala”Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”Rauw Alejandro – “Touching the Sky”Shakira & Cardi B – “Puntería”

MIGLIOR AFROBEAT

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”Burna Boy – “City Boys”Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”Tems – “Love Me JeJe”Tyla – “Water”Usher, Pheelz – “Ruin”

MIGLIOR K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”Lisa – “Rockstar”NCT Dream – “Smoothie”NewJeans – “Super Shy”Stray Kids – “Lalalala”Tomorrow X Together – “Deja vu”

Miglior Cinematografia

Ariana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Cinematografia di Andrei TerionCharli XCX – "Von Dutch" – Cinematografia di Jeff BiermanDua Lipa – "Illusion" – Cinematografia di Nikita KuzmenkoOlivia Rodrigo – "Obsessed" – Cinematografia di Marz MillerRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Cinematografia di Camilo MonsalveTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Cinematografia di Rodrigo Prieto

Miglior Montaggio

Anitta – "Mil Coisas" – Montaggio di Marshall GlassAriana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Montaggio di Luis Caraza PeimbertEminem – "Houdini" – Montaggio di David ChecelLisa – "Rockstar" – Montaggio di Nik KohlerSabrina Carpenter – "Espresso" – Montaggio di Jai ShuklaTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Montaggio di Chancler Haynes

Miglior Coreografia

Bleachers – "Tiny Moves" – Coreografia di Margaret QualleyDua Lipa – "Houdini" – Coreografia di Charm La'DonnaLisa – "Rockstar" – Coreografia di Sean BankheadRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Coreografia di Felix ‘Fefe’ BurgosTate McRae – "Greedy" – Coreografia di Sean BankheadTroye Sivan – "Rush" – Coreografia di Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

Migliori Effetti Visivi

Ariana Grande – "The Boy is Mine" – Effetti Visivi di Digital HouseEminem – "Houdini" – Effetti Visivi di Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostJustin Timberlake – "Selfish" – Effetti Visivi di Candice DragonasMegan Thee Stallion – "BOA" – Effetti Visivi di MathematicOlivia Rodrigo – "Get Him Back!" – Effetti Visivi di Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin JohnsonTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Effetti Visivi di Parliament

Miglior Scenografia

Charli XCX – "360" – Scenografia di Grace SurnowLisa – "Rockstar" – Scenografia di Pongsan ThawatwichianMegan Thee Stallion – "BOA" – Scenografia di Brittany PorterOlivia Rodrigo – "Bad Idea Right?" – Scenografia di Nicholas des JardinsSabrina Carpenter – "Please Please Please" – Scenografia di Nicholas des JardinsTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Scenografia di Ethan Tobman

All'evento, diversi artisti si esibiranno, tra cui Chappell Roan e GloRilla. Dopo che Katy Perry riceverà il suo premio, Megan Thee Stallion ospiterà un segmento pieno di intrattenimento con diverse esibizioni.

