- Mross-Ex appare nuda in Playboy.

Infine, Anna-Carina Woitschack (31) ha visto il suo matrimonio fallito con il collega di Schlager Stefan Mross (48) dominare i titoli di cronaca sulla sua persona. Ora, la cantante si è spogliata per la versione di settembre di "Playboy" e ha spiegato nel relativo intervista perché è "il momento giusto" per lei. Ha deciso di intraprendere nuovi percorsi e "fare tutte le cose che sente di fare". Seguendo il suo motto: "Non c'è mai un errore, sempre una lezione. Per me, tutto ciò che mi soddisfa e che posso sostenere al 100% è giusto", ha detto Anna-Carina Woitschack nella versione tedesca di "Playboy".

Sensazione Familiare

although the 31-year-old has never bared all in public before, she is no stranger to the feeling of nudity in front of a large audience: "I've been making myself naked... for 13 years with my music. Standing on stage is also a form of nudity for me. In that moment, a few hundred or thousand pairs of eyes are analyzing and evaluating what you're doing."

Improvvisamente sotto i riflettori

In un'intervista a "Bunte" poco dopo l'annuncio congiunto della loro separazione, Woitschack aveva parlato di come la relazione con Mross non avesse beneficiato della sua presenza pubblica. A differenza dei suoi pari, non aveva avuto il tempo di conoscere il suo partner "in pace". Erano "in questo turbine di pubblicità" e "insieme 24/7" sin dall'inizio. "C'era a malapena spazio per respirare."

In l'intervista di "Playboy", ha aggiunto: "Sono stata a lungo influenzata dalle aspettative che venivano dall'esterno, e avevo paura di sbagliare. Ho sviluppato una pelle spessa, ma ovviamente non mi lascia indifferente quando leggo titoli sensazionali che non sono veri. Ma non sono il tipo che si giustifica costantemente."

Il fatto che sia la sua fidanzamento che il suo matrimonio con Stefan Mross si siano svolti in televisione, Woitschack li ha descritti come "un'esperienza fantastica che ho sostenuto al 100% al momento e che nessuno può portarmi via. Ma guardo più al futuro che al passato, e va bene che questa relazione è nel passato."

