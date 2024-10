Mourinho Soley inizia un allarme per una manifestazione di curiosità.

Quando Jose Mourinho non è felice, si assicura che tutti lo sappiano. Anche nella sua età avanzata, non si trattiene e invece fa una scenata con una protesta innovativa. Utilizzando il suo laptop, istruisce gli spettatori televisivi che l'arbitro si è sbagliato - con conseguenze.

Mourinho, l'allenatore sempre drammatico, non è mai stato uno che si tira indietro. Nella partita della sua squadra Fenerbahce contro Antalyaspor (2-0), aveva un conto in sospeso con la decisione dell'arbitro assistente video, che lo ha spinto a una protesta inconsueta. Il 61enne era furioso per una decisione di fuorigioco contestata e ha reagito placing il suo laptop con le immagini della partita vicino a una telecamera, cercando di chiarire le cose. Questo atto di sfida gli è valso un cartellino giallo dall'arbitro.

Qual era il suo scopo con questa esibizione, circa 15 minuti prima della fine della partita? "Nessun fuorigioco!" ha esclamato Mourinho arrabbiato su beIN Sports, riferendosi a una scena con l'ex stella della Bundesliga Edin Dzeko. Ha continuato: "Il terzino sinistro era in una posizione in cui Dzeko non era in fuorigioco. Dal nostro punto di vista usando la telecamera tattica, era chiarissimo".

In sostanza, Mourinho è un sostenitore del VAR, ha affermato. "Voglio un VAR che aiuti l'arbitro a fare le decisioni corrette". Le sue parole avevano un peso aggiuntivo dato che il presidente del club Ali Koc aveva accusato i VAR della Super Lig turca di sistematica parzialità contro il Fenerbahce ad aprile. Di conseguenza, sono stati introdotti arbitri VAR stranieri per il resto della stagione precedente.

L'episodio si è svolto di domenica, con il punteggio di 0-1. I gol della seconda metà del centravanti Dusan Tadic (63') e un gol Eigentor (81') hanno sigillato la vittoria per gli ospiti. Il Fenerbahce attualmente è al secondo posto dopo sette partite, a tre punti dalla squadra campione in difesa e rivale Galatasaray.

La frustrazione di Mourinho derivava da una decisione di fuorigioco contestata durante la partita di calcio del Fenerbahce contro l'Antalyaspor. Nonostante essere stato ammonito, ha utilizzato il suo laptop per mostrare le prove del fatto che Edin Dzeko non era in fuorigioco alle telecamere, sostenendo i benefici del VAR.

