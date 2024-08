Moundjaro riduce significativamente la probabilità di diabete di un sorprendente 94%.

Inizialmente, i farmaci per la perdita di peso erano considerati veri e propri farmaci miracolosi. I primi risultati mostravano che il Semaglutide, un ingrediente chiave, non solo aiutava nella perdita di peso, ma riduceva anche il rischio di ictus e attacchi di cuore. Ora, un altro farmaco, Mounjaro, sta facendo scalpore al di là del suo scopo originario. Secondo uno studio, Mounjaro, un farmaco di Eli Lilly, ha ridotto del 94% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 in adulti con prediabete, obesità o sovrappeso. Lo studio ha coinvolto 1032 partecipanti, con una perdita di peso media del 22,9% nel gruppo trattato rispetto al 2,1% nel gruppo placebo. L'ingrediente attivo in Mounjaro, commercializzato negli USA come Zepbound, è il Tirzepatide.

Come ha dichiarato Jeff Emmick, responsabile dello sviluppo del prodotto di Lilly, "L'obesità è un disturbo persistente che rappresenta un significativo rischio di complicazioni come il diabete di tipo 2 per quasi 900 milioni di adulti in tutto il mondo. Il Tirzepatide ha ridotto del 94% la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2 e ha portato a una perdita di peso sostenuta nel corso del periodo di trattamento di tre anni. Questi risultati mettono in evidenza il potenziale impatto positivo del trattamento a lungo termine per le persone con obesità e prediabete".

Lilly, insieme al suo concorrente Novo Nordisk, si sta concentrando sull'ampliare le indicazioni dei loro farmaci per l'obesità per trattare condizioni come l'apnea del sonno e le malattie cardiache. L'obiettivo è quello di dissociare i loro iniettabili per la perdita di peso dalla percezione di essere solo farmaci per lo stile di vita. In Germania, questi farmaci non sono attualmente coperti dall'assicurazione sanitaria statale.

Leggi anche: