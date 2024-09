- Motorista veloce che non rispetta il limite di 30 miglia all' ora per raggiungere il barbiere

A causa di un appuntamento, un motociclista di 21 anni a Waldkraiburg (distretto di Mühldorf am Inn) è stato beccato a superare i 70 km/h in una zona a 30 km/h. Secondo le forze dell'ordine, il 21enne aveva una giustificazione insolita per la sua alta velocità. "Devo assolutamente arrivare al salone!" ha dichiarato alle autorità.

Purtroppo per lui, questa scusa non lo ha salvato dalle conseguenze della sua infrazione. Dal momento che stava viaggiando a 74 km/h, ora si trova di fronte a una multa di 400 euro, due punti sulla patente e una sospensione della patente di un mese.

