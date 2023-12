MotoGP: record e polemiche all'esordio

L'italiano ha superato la Repsol Honda del campione del mondo Marc Marquez sul rettilineo d'arrivo, prendendo la bandiera a scacchi con soli 0,023 secondi di vantaggio sul rivale.

Il britannico Cal Crutchlow ha chiuso in terza posizione, con un distacco di soli 0,32 secondi.

Un campo stretto

I tifosi non avrebbero potuto desiderare un inizio più ravvicinato nella battaglia per il campionato 2019. I primi 15 piloti sono stati separati da un soffio, oltre 15 secondi, un record per la classe regina, e i primi cinque da soli 0,6 secondi.

Maverick Viñales della Yamaha aveva conquistato la pole position dopo un'imperiosa sessione di qualifiche, ma una partenza pessima ha visto il suo vantaggio evaporare alla prima curva.

Dispositivo misterioso

Dovizioso, invece, è balzato subito in testa, forse anche grazie a una misteriosa nuova tecnologia della sua Ducati.

Il pilota bolognese sembra utilizzare uno speciale dispositivo di "holeshot", che si pensa possa dare un vantaggio dal traguardo. Dovizioso è stato osservato sulla griglia di partenza mentre azionava un interruttore sul cruscotto ed è schizzato via dal gruppo.

Ma l'italiano non è riuscito ad allungare il suo vantaggio e si è trovato ben presto superato da Alex Rins, in sella a una Suzuki dalle linee straordinariamente arrotondate.

I due hanno poi lottato a distanza ravvicinata, con Marquez - che aveva stabilito un nuovo record sul giro nelle qualifiche - che è entrato nella mischia.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Caviglia distrutta

Per un po' è sembrato che la Suzuki potesse ottenere il suo primo podio in Qatar, ma non è stato così. Forse la storia più straordinaria della gara è emersa dietro a Rins, sotto forma di Crutchlow, il pilota satellite della Honda.

Il britannico si era rotto la caviglia durante le prove del MotoGP australiano dello scorso anno, riprendendosi appena in tempo per l'apertura della stagione nel deserto di Doha.

Se alla Suzuki manca qualcosa in questo periodo è la velocità di punta, e la Honda di Crutchlow ne ha gradualmente approfittato. A tre giri dalla fine, Rins è andato in derapata. Crutchlow ha colpito per conquistare e infine mantenere il terzo posto.

Impennata

In un ultimo giro molto movimentato, Dovizioso e Marquez si sono scambiati le posizioni. Nell'ultimo settore, Marquez si è buttato sotto la Ducati, prendendo quello che sembrava essere un vantaggio decisivo, ma è andato largo con la sua Honda.

Dovizioso ha commesso un errore analogo, ma è riuscito a portare la sua moto davanti a Marquez e - ripetendo la gara della scorsa stagione - ha battuto il campione sul traguardo.

LEGGI: MotoGP: i colpi di scena fuori stagione promettono drammi in futuro

Proteste

La vittoria, tuttavia, non è stata priva di punti interrogativi: Honda, Suzuki, Aprilia e KTM hanno presentato una protesta per una nuova ala aerodinamica sulla sospensione posteriore della Ducati. La protesta è stata respinta, anche se in seguito è stato presentato un ricorso.

Nel dopogara, i piloti hanno preferito concentrarsi sulla gara piuttosto che sulle polemiche.

"Marquez ha dato il massimo, come sempre, e mi ha spinto al limite", ha detto Dovizioso ai giornalisti.

"Abbiamo sfruttato al meglio i nostri punti di forza, cioè l'accelerazione e la velocità massima, ma dobbiamo ancora migliorare la velocità in curva. Quest'anno ci sono molti piloti veloci e sarà fondamentale non perdere troppi punti sulle piste meno favorevoli".

Il lamento di Marquez

"È stato esattamente come l'anno scorso!". Si è lamentato Marquez. "Ho cercato di spingere al massimo, ma qui quando si sorpassa si va larghi e non si riesce a tenere la linea. Ho cercato di essere lì, di spingere un po' e di rimanere lì fino alla fine. Sono molto contento di questi 20 punti perché di solito qui facciamo fatica".

Crutchlow si è detto sorpreso del suo podio e ha detto ai giornalisti che dopo le prove avrebbe riso di un simile suggerimento. Ha anche ammesso che la sua carriera in MotoGP è stata in bilico durante l'inverno.

"Venire qui e conquistare un podio è un sogno, perché a un certo punto non sapevamo che sarei tornato", ha detto.

La soddisfazione di Rossi

Mentre Viñales si è rammaricato per la sua cattiva partenza, il suo compagno di squadra alla Yamaha, Valentino Rossi, si è rallegrato dopo aver conquistato un meritevole quinto posto dalla 14esima posizione in griglia.

"Oggi mi sentivo bene con la moto e mi sono anche divertito a partire da dietro, quindi non è così male", ha detto l'italiano dopo la gara. "Sono arrivato quinto, è un buon risultato, soprattutto perché sono a 0,6s dalla vittoria, ma su questa pista siamo sempre bravi... ci prendiamo questo risultato".

La MotoGP si sposta ora in Argentina per la seconda gara della stagione il 31 marzo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com