MotoGP: i colpi di scena dell'off-season promettono drammi in futuro

La nuova stagione della Moto GP è alle porte

La prima gara inizia a Doha il 10 marzo

Marc Marquez campione in carica

Dopo un 2017 molto combattuto, l'anno scorso il campionato è stato una specie di processione, anche se divertente, per un Marc Marquez dominante.

Questo campionato, tuttavia, promette una maggiore suspense grazie ad alcuni intriganti colpi di scena fuori stagione.

La sfortuna di Marquez

Il tutto è iniziato con un bizzarro incidente al Gran Premio del Giappone dello scorso anno, proprio mentre Marquez conquistava la sua quinta corona della MotoGP.

Durante il giro della vittoria a Motegi, il catalano si è slogato una spalla grazie a un abbraccio di congratulazioni troppo entusiasta da parte del pilota britannico Scott Redding.

Un mese dopo, non una ma ben due lussazioni della stessa spalla nelle qualifiche di Valencia, una delle quali in seguito a una caduta particolarmente terrificante.

Marquez e il suo team Repsol Honda hanno deciso di sottoporre l'articolazione problematica a un intervento chirurgico durante l'inverno, ma il suo recupero è stato lento e limitato.

A fine gennaio, durante il lancio del team Honda, Marquez ha dichiarato ai giornalisti che l'articolazione era ancora problematica, ma nei test in Qatar la situazione è apparsa molto migliorata.

Sebbene Losail non sia generalmente un terreno di caccia felice per la Honda, Marquez si è detto soddisfatto della sua moto: Il Qatar è una pista dove normalmente facciamo fatica", ha detto, "ma in questo test siamo alla pari con tutti gli altri".

Naturalmente i test sono una cosa, le gare un'altra, e anche un piccolo punto interrogativo sulla sua capacità di partire subito forte sarà di aiuto ai rivali di questo formidabile campione.

"Incidente molto stupido"

Uno che sarebbe stato perfettamente in grado di approfittare delle capacità leggermente ridotte di Marquez è il suo nuovo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, arrivato in questa stagione dopo alterne fortune con la Ducati. Ma il debuttante della Honda è molto più lontano dalla forma fisica del suo connazionale.

A gennaio, il maiorchino si è rotto l'osso scafoide del polso in seguito a una "caduta molto stupida", secondo le sue parole, mentre si allenava con una moto da cross. Ha saltato i test di Sepang all'inizio di febbraio e si è ripreso solo a fatica per il Qatar.

Ciononostante, la prospettiva di vedere il tre volte campione del mondo in sella a una Honda suscita una giustificata eccitazione. Più piccola e agile della Ducati, la moto gli si addice senza dubbio. Lorenzo dice che sta studiando attentamente Marquez

"Sa come guidare questa moto e la guida molto bene", ha detto Lorenzo ai giornalisti in Qatar. "Per il momento, sono peggiore in quasi tutto, quindi a poco a poco mi avvicinerò".

La sfida della Ducati

Almeno dal punto di vista estetico, la moto Ducati di quest'anno è una delle più belle degli ultimi anni. È probabile che il tema continui sottotraccia. Dall'arrivo del Team Principal Gigi Dall'Igna alla fine del 2013, l'azienda bolognese ha costruito un pacchetto di moto in grado di competere per il titolo.

E con Andrea Dovizioso e il nuovo pilota Danilo Petrucci ha una doppietta irresistibile. Dopo un'ottima prova a Sepang, tuttavia, gli italiani hanno faticato nelle condizioni un po' capricciose dei test in Qatar, classificandosi rispettivamente 15° e 10°.

Petrucci, pilota dinamico e diretto con quattro stagioni di esperienza su una Ducati satellite, sembra essersi ambientato bene con la sua nuova moto ufficiale.

Tuttavia, Dovizioso, che si è classificato secondo nella corsa al titolo 2017, non ha ancora trovato il suo ritmo.

"Onestamente, non posso dire di essere completamente soddisfatto, ma sono anche convinto che abbiamo un forte potenziale e sono fiducioso che possiamo fare una gara forte", ha detto Dovizioso ai giornalisti dopo il test in Qatar. "Abbiamo raccolto molti dati interessanti e sarà importante sfruttarli al meglio per assicurarci di essere il più possibile pronti e competitivi".

Yamaha trasformata

La Yamaha ha vissuto un periodo straordinariamente arido in MotoGP. L'azienda, un tempo dominante, è rimasta senza vittorie per 25 gare, interrompendo finalmente la sua striscia in Australia lo scorso ottobre.

Quest'anno, oltre a un nuovo sponsor e a un'elegante livrea nera, la moto appare trasformata. Maverick Vinales, ancora considerato un potenziale futuro campione del mondo, ha guidato il gruppo nel test del Qatar, con il leggendario Valentino Rossi dietro di lui in un ordinato quarto posto.

Pur essendo soddisfatto, Vinales afferma che è necessario lavorare sulla sua Yamaha. "Dobbiamo migliorare", ha detto ai giornalisti. "Non ho un'ottima aderenza al limite, quindi dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto in quell'area".

La fame di Rossi

Rossi ha compiuto 40 anni il mese scorso e, sebbene la sua carriera sia indubbiamente vicina alla fine, la sua fame non sembra diminuita dopo 23 incredibili stagioni di gare.

L'otto volte campione del mondo crede ancora di poter vincere non uno, ma altri due titoli: "È un sogno in cui credo ancora molto, ma è anche un grande rimpianto, perché me lo sono meritato", ha dichiarato recentemente al Gazetto dello Sport.

Contrattualizzato con la Yamaha per altre due stagioni, non ha escluso di firmare un altro contratto.

Sorpresa Suzuki

Tra le altre case costruttrici, la Suzuki minaccia di fare una sorpresa. La sua GSX-RR sembra perfettamente bilanciata e con Alex Rins - impressionante durante tutti i test - sembra avere un pilota in grado di competere per il podio, in particolare quando i grandi calibri perfezioneranno i loro pacchetti.

Altrove, Aprilia e KTM sono ancora un cantiere in corso. La prima sta migliorando costantemente; la seconda, nonostante le tasche profonde della casa madre, non è ancora riuscita ad entrare nella classe MotoGP. L'aggiunta dell'esperto team Tech3, ex satellite della Yamaha, al suo portafoglio potrebbe essere proprio quello di cui ha bisogno per cambiare le cose.

