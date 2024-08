- Motociclista ucciso in incidente stradale

Un ciclista di 45 anni è morto in un incidente con un automobile nel distretto di Grafschaft Bentheim. L'atleta olandese stava guidando un gruppo di ciclisti a Getelo, come riferito dalla polizia. All'incrocio, non ha visto l'automobile di un 64enne e si è verificato un incidente, ha riferito la polizia. Il ciclista è morto sul posto a causa delle gravi ferite, mentre l'automobilista è rimasto illeso. La strada è stata chiusa per diverse ore. Le indagini della polizia sono in corso.

L'incidente all'incrocio ha portato alla morte del ciclista nell'incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze che hanno circondato la collisione fatale tra l'automobile e il ciclista.

