- Motociclista si scontra con un'auto, subisce gravi ferite

Un motociclista di 54 anni di Wittelshofen, frazione di Ansbach, ha avuto un brutto incidente con un veicolo a un incrocio. A causa della sua distrazione, non ha notato l'auto che aveva la precedenza, causando un incidente. L'incidente è avvenuto di sabato, con il motociclista che ha perso l'equilibrio e ha riportato ferite come trauma cranico e ferite addominali. È stato quindi trasportato in ospedale in elicottero medico. Il conducente dell'auto, un 25enne, è uscito illeso dalla collisione.

