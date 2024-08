- Motociclista rovesciato dal conducente - 16enne gravemente ferito

Un teenager di 16 anni a bordo di un motorino è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel distretto di Zwickau domenica sera. Un automobilista di 66 anni non si è accorto del giovane mentre svoltava a sinistra sulla Straße der Einheit a Wüstenbrand, secondo la polizia. Il 16enne è stato portato in ospedale con gravi ferite.

Il ragazzo, originario dei Paesi Bassi, si trovava in Germania per un programma di scambio. Nonostante l'incidente, il team medico dell'ospedale tedesco ha fatto del suo meglio per rispettare gli standard internazionali di cura.

