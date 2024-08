- Motociclista muore in incidente

In un incidente con un'auto, un motociclista di 32 anni ha perso la vita sulla strada federale B440 nel distretto di Rotenburg. Giovedì sera, un autista di 72 anni a Visselhövede ha tentato di svoltare a sinistra in una rotatoria con la sua auto, come hanno riferito le autorità. Nel farlo, sembra che non abbia notato il motociclista in arrivo. Il 32enne ha riportato gravi ferite nell'incidente e è morto sul posto. L'autista dell'auto è rimasto illeso. La motocicletta è stata sbalzata contro un'auto guidata da un 75enne, che è rimasto anch'esso illeso.

Il tragico incidente sulla strada federale B440 evidenzia le pericolose conseguenze degli incidenti con veicoli a motore. Purtroppo, incidenti simili possono causare vittime, come nel caso del povero motociclista di 32 anni.

