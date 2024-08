- Motociclista muore in collisione con un camion

Un pilota di motocicletta è morto in un incidente con un camion a Muhldorf am Inn. Come riferito dalla polizia, un autista di camion di 41 anni ha tentato di svoltare in un parcheggio sulla strada statale 2550 martedì, causando una collisione con la motocicletta e la morte del pilota di 48 anni. Su richiesta del pubblico ministero, è stato ordinato un parere tecnico per determinare il corso dell'incidente.

L'autista del camion di 41 anni è stato interrogato dalla polizia dopo l'incidente. La polizia ha emesso un comunicato stampa per informare il pubblico dell'incidente mortale sulla strada statale 2550.

