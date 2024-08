- Motociclista muore in collisione con auto

Un motociclista è morto dopo aver urtato un'auto nel distretto di Märkischer. Le prime indagini suggeriscono che il 67enne, per cause ancora ignote, abbia perso il controllo della sua moto, sia uscito di strada e abbia urtato un'auto in arrivo, hanno riferito le autorità. È stato dichiarato morto sulla scena a Neuenrade-Linschede.

Il motociclista era parte di un gruppo di motociclisti nel tardo pomeriggio di sabato. Il 61enne alla guida dell'auto era in compagnia di un passeggero, entrambi illesi. Un'équipe specializzata dei vigili del fuoco ha fornito assistenza sulla scena dell'incidente.

L'incidente a Neuenrade-Linschede è stato classificato come un tragico incidente. L'équipe specializzata dei vigili del fuoco ha lavorato diligentemente per gestire le conseguenze dell'incidente.

Leggi anche: