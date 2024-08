- Motociclista muore dopo un incidente con un'auto

Un motociclista è morto in seguito a un incidente con un'auto nel distretto di Main-Tauber. Martedì pomeriggio, l'81enne, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con l'auto di una donna di 66 anni sulla strada federale 27 vicino a Königheim, come riferito dalla polizia. L'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La conducente dell'auto ha riportato gravi ferite e è stata portata in ospedale. La B27 è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore a causa dell'incidente e delle operazioni di recupero.

L'incidente ha avuto conseguenze serie, con entrambi il motociclista e la conducente dell'auto che hanno riportato gravi ferite. Purtroppo, il motociclista non è sopravvissuto all'incidente, nonostante le cure mediche immediate.

